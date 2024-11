Gaming gaming mobile con audio PERFETTO? Ecco il SUPER SCONTO sugli auricolari Asus che cercavi! (-42%)

Se siete alla ricerca di auricolari da gaming che possano garantire libertà di movimento e qualità audio superiore, dovreste prestare attenzione a questa offerta. Gli ASUS ROG Cetra True Wireless sono disponibili a soli 86,90€, con un risparmio del 42% rispetto al prezzo di listino di 149,90€, rappresentando un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming mobile.

Auricolari da gaming ASUS ROG Cetra True Wireless, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari ROG Cetra True Wireless rappresentano la soluzione ideale per i giocatori che necessitano di massima mobilità senza compromettere la qualità audio. La modalità gaming a bassa latenza garantisce una sincronizzazione perfetta tra audio e azione di gioco, mentre la cancellazione attiva del rumore ibrida assicura un'immersione totale nell'esperienza di gioco, eliminando efficacemente i disturbi esterni.

Dal punto di vista tecnico, questi auricolari si distinguono per caratteristiche di alto livello. I driver ASUS Essence da 10mm garantiscono una riproduzione audio cristallina, con bassi profondi e alti nitidi. La connettività Bluetooth 5.0 assicura una trasmissione stabile e affidabile, mentre la certificazione IPX4 li rende resistenti agli schizzi d'acqua e al sudore, ideali per sessioni di gioco prolungate.

L'autonomia è un altro punto di forza: con una singola carica, gli auricolari offrono fino a 5,5 ore di utilizzo continuo con ANC attivo, estendibili a 27 ore utilizzando la custodia di ricarica. Il design ergonomico con gommini intercambiabili assicura una vestibilità perfetta, mentre i controlli touch permettono una gestione intuitiva di tutte le funzioni.

Attualmente disponibili a 86,90€, gli ASUS ROG Cetra True Wireless rappresentano un investimento eccellente per chi cerca auricolari da gaming di qualità superiore. La combinazione di tecnologie avanzate, comfort prolungato e versatilità d'uso li rende perfetti sia per il gaming che per l'utilizzo quotidiano, ora a un prezzo ancora più accessibile!

