Prepararsi per il percorso scolastico è importante in ogni momento dell’anno. Che si tratti della scuola materna, primaria, media o superiore, ogni studente ha bisogno di una serie di materiali fondamentali per seguire le lezioni in modo efficace. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa acquistare per la scuola, suddividendo i materiali necessari per ogni ciclo scolastico. Seguendo questa guida, e magari dando un'occhiata anche alla nostra pagina principale del Back to School, sarete sicuri di avere sempre tutto l’occorrente per affrontare al meglio lo studio.

I materiali indispensabili per ogni studente

Prima di entrare nei dettagli specifici per ogni ciclo scolastico, è importante sottolineare quali sono i materiali che ogni studente dovrebbe avere a prescindere dal livello di istruzione. Lo zaino è il primo di questi materiali, poiché senza sarebbe impossibile trasportare tutti gli altri strumenti essenziali. Lo zaino ideale dovrebbe essere comodo, resistente e della giusta dimensione per contenere libri, quaderni, astucci e eventuali dispositivi elettronici come tablet o laptop.

Inoltre, è fondamentale che sia ergonomico, con spallacci imbottiti per ridurre il peso sulla schiena e una distribuzione uniforme del carico. Se non avete idea di quale acquistare, le nostre guide dedicate ai migliori zaini per la scuola media e per la scuola superiore vi daranno una grossa mano.

Dopo lo zaino, è fondamentale procurarsi un diario per annotare compiti, note e impegni scolastici. Può essere giornaliero o settimanale, a seconda delle preferenze dello studente e della quantità di compiti assegnati. Un buon diario scolastico non è solo un'agenda, ma anche un modo per organizzare il proprio tempo in modo efficiente e tenere traccia dei progressi. È utile sceglierne uno che offra abbastanza spazio per scrivere e che includa sezioni per appunti, scadenze importanti e obiettivi personali.

Andando avanti, l'astuccio serve a contenere tutto il necessario per scrivere e disegnare, dalle penne alle matite, passando per gomme e temperamatite. Queste ultime potrebbero essere incluse nell'astuccio oppure acquistate separatamente, a seconda delle preferenze. Un astuccio ben organizzato aiuta a mantenere in ordine tutti gli strumenti di scrittura, evitando di perdere tempo a cercare una penna o una matita in fondo allo zaino. Assicuratevi di scegliere un astuccio resistente e di dimensioni adeguate, che possa contenere non solo le penne e le matite, ma anche righelli, evidenziatori, forbici e altri piccoli strumenti che possono essere utili durante l’anno scolastico.

Indispensabili poi i libri di testo. Questi variano a seconda dell'istituto e del ciclo scolastico, ma sono senza dubbio uno degli elementi più importanti per l’apprendimento. Ogni scuola fornisce una lista specifica dei libri necessari per ogni classe, quindi è importante procurarseli in tempo utile. A tal riguardo, vi invitiamo a scoprire come risparmiare sull'acquisto di libri scolastici con questo trucchetto online. Oltre ai libri di testo, possono essere utili anche dizionari, atlanti e altri materiali di consultazione, che arricchiscono l’esperienza di studio. I migliori store dove recuperare tutto il materiale sono:

Cosa acquistare per la scuola materna

I bambini della scuola materna hanno esigenze specifiche. Il grembiule viene prima di tutto, poiché aiuta a mantenere i vestiti puliti durante le attività quotidiane. È consigliabile avere almeno due o tre grembiuli, per poterli alternare durante la settimana. Lo zaino, in questo caso, dovrebbe essere di dimensione ridotte per far sì che il bambino possa portarlo facilmente. Colori a cera, pennarelli, pastelli, plastilina e altri materiali creativi sono essenziali per le attività manuali.

Cosa acquistare per la scuola primaria

La scuola primaria segna l'inizio di un percorso educativo più strutturato. Oltre ai materiali base, sono necessari:

Quaderni : è importante scegliere le rigature appropriate per ogni classe

: è importante scegliere le rigature appropriate per ogni classe Rigatura A : per i primi anni, con righe più distanziate e margine rosso

: per i primi anni, con righe più distanziate e margine rosso Rigatura B, C e 1R : progressivamente più strette, per abituare gli alunni a una scrittura più precisa

: progressivamente più strette, per abituare gli alunni a una scrittura più precisa Materiale per disegno : album, pastelli, pennarelli e matite colorate sono indispensabili per le attività artistiche

: album, pastelli, pennarelli e matite colorate sono indispensabili per le attività artistiche Raccoglitori ad anelli: utili per organizzare appunti e schede didattiche

Cosa acquistare per la scuola media

Con il passaggio alla scuola media, le esigenze degli studenti aumentano. Oltre ai quaderni con rigature standard (1R per le righe e 5 o 4 mm per i quadretti), sono necessari:

Strumenti per l’educazione tecnica : righello, compasso, squadre e goniometro sono essenziali

: righello, compasso, squadre e goniometro sono essenziali Album da disegno : sia con fogli lisci per l'educazione tecnica che con fogli ruvidi per l'educazione artistica

: sia con fogli lisci per l'educazione tecnica che con fogli ruvidi per l'educazione artistica Pennetta USB: sempre più indispensabile per trasferire o caricare materiali digitali

Cosa acquistare per la scuola superiore

Gli studenti delle scuole superiori necessitano di strumenti più specifici, che variano ovviamente in base all'indirizzo di studi scelto. Tra i più importanti si trovano:

Calcolatrice scientifica : indispensabile per gli studenti delle scuole superiori, specialmente per chi frequenta indirizzi scientifici o tecnici. È importante scegliere un modello che sia approvato per l'uso durante le verifiche e gli esami

: indispensabile per gli studenti delle scuole superiori, specialmente per chi frequenta indirizzi scientifici o tecnici. È importante scegliere un modello che sia approvato per l'uso durante le verifiche e gli esami Libri di testo e manuali specifici : ogni indirizzo di studi ha i suoi testi specialistici. Ad esempio, chi studia lingue avrà bisogno di dizionari e manuali di grammatica, mentre chi frequenta un liceo scientifico necessiterà di libri approfonditi di matematica, fisica e chimica

: ogni indirizzo di studi ha i suoi testi specialistici. Ad esempio, chi studia lingue avrà bisogno di dizionari e manuali di grammatica, mentre chi frequenta un liceo scientifico necessiterà di libri approfonditi di matematica, fisica e chimica Laptop o tablet: con l'evoluzione della didattica digitale, avere uno dei migliori notebook per studenti per prendere appunti, fare ricerche o seguire le lezioni online è sempre più necessario. Molte scuole superiori permettono l'uso di laptop o tablet in classe, quindi potrebbe essere utile investirci

I prodotti più consigliati per il Back to School

Kit da disegno

Questo kit da disegno da 84 pezzi è la soluzione completa per artisti, principianti e appassionati che desiderano esplorare ogni tecnica espressiva. Contiene 7 tipi di matite professionali (tra cui matite colorate a base di cera, acquerellabili, metalliche, da schizzo, pastello e carboncino) oltre a una ricca selezione di accessori premium come sfumini, carboncini, bastoncini di grafite, pennelli, temperini, gomme e molto altro, tutti pensati per valorizzare ogni dettaglio creativo. Il tutto è racchiuso in una pratica ed elegante borsa in nylon con design a pagina girevole e stand integrato, ideale per mantenere ogni strumento in ordine e sempre a portata di mano. Perfetto come idea regalo, questo kit stimola la fantasia, rilassa la mente e rende ogni momento di disegno un’esperienza appagante, che sia per hobby, studio o ispirazione artistica quotidiana.

Taccuino

Il taccuino Traumarkeu è ideale per chi ama organizzare ogni dettaglio con stile e praticità. Racchiude un’ampia selezione di note adesive colorate di varie forme e dimensioni, insieme a un righello in plastica con segnapagina adesivi, perfetti per tenere tutto ordinato e a portata di mano. Realizzate in carta di qualità, le note sono pensate per scrivere con penne ad asciugatura rapida o pennarelli, aderendo perfettamente su superfici come computer, notebook o frigoriferi senza lasciare residui appiccicosi al momento della rimozione. Questo set compatto e colorato è ideale per ufficio, scuola o casa, permettendo di segnare libri, documenti, archivi o diari con un tocco di colore e funzionalità. Un articolo che trasforma la vostra routine quotidiana in un’esperienza di ordine e creatività sempre a portata di mano.

Penne nere a sfera

Dal 1950, la penna a sfera BIC Cristal Original è un’icona di semplicità, durata e design senza tempo, oggi disponibile in comodo formato da 50 unità. Progettata per accompagnarti fino a 2 chilometri di scrittura fluida e senza sbavature, offre comfort e precisione in ogni gesto. Realizzata con materiali essenziali e certificata dal marchio ecologico NF, unisce qualità e rispetto per l’ambiente. Il suo design essenziale, celebre al Museum of Modern Art di New York e al Centre Pompidou di Parigi, la rende più di una semplice penna: è un simbolo di affidabilità che continua a scrivere la storia di milioni di persone in tutto il mondo.