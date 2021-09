Manca poco più di una settimana all’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, e con ogni probabilità tutti gli studenti delle scuole medie cercano di accaparrarsi tutti i libri di studio e tanti altri articoli utili per affrontare – nei migliori dei modi – l’inizio di un nuovo anno scolastico. Tra questi spicca sicuramente lo zaino, che rappresenta senza ombra di dubbio uno degli oggetti più importanti, ed è soprattutto quello più utilizzato tra quelli citati.

Attualmente sul mercato sono disponibili tantissime alternative, ma pochissime riescono a soddisfare pienamente gli studenti. I fattori che rendono uno zaino particolarmente utile ai ragazzi della scuola media sono la resistenza e la versatilità, infatti nella maggior parte dei casi un prodotto del genere deve necessariamente resistere ad un uso particolarmente intenso, ma di questo ne parleremo nella sezione dedicata subito dopo la rassegna dei prodotti. Insomma, senza indugiare ancora, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

I migliori zaini per la scuola media

Vans Old Skool III

Piccolo e capiente. Queste sono le due caratteristiche dello zaino Vans Old Skool III, che vi consigliamo come primo prodotto di questa particolare guida all’acquisto. Questo articolo è interamente realizzato in poliestere assicurando quindi una buona resistenza nel tempo. Inoltre possiede una tasca interna per alloggiare il proprio laptop e una esterna – visibile in foto – dove è possibile conservare molteplici oggetti di piccole dimensioni.

Eastpak Padded Pak’r

Considerato da molti come un must-have della categoria, l’Eastpak Padded Pak’r non poteva mancare in questa guida. Questo zaino ha delle dimensioni molto compatte ma al tempo stesso assicura una buona capienza per libri e quaderni. Come tutti gli zaini di questa categoria possiede una tasca esterna con zip capace di ospitare l’astuccio e altri piccoli oggetti. Inoltre lo schienale e gli spallacci sono regolabili in altezza e al tempo stesso imbottiti per assicurare un buon comfort.

Seven Extra Fit

Sempre da Seven vi consigliamo di acquistare uno dei suoi zaini, in particolare il modello denominato Extra Fit. Si tratta di un prodotto che possiede una capacità di 31 litri ed è dunque capace di contenere tantissimi libri e quaderni, grazie ad un doppio scomparto interno. Inoltre, questo zaino vanta una maxi tasca frontale attrezzata e una tasca con tirazip in silicone per contenere l’astuccio oppure l’agenda. Spallacci e schienale, invece, sono imbottiti per assicurare un buon comfort durante il trasporto di tanti oggetti per la scuola. Il suo prezzo è di 53 euro circa, ma bisogna considerare che all’interno della confezione è presente una piccola borsa porta-monete.

Eastpak Pinnacle

Oltre all’Eastpak Padded Pak’r, vogliamo consigliarvi un altro prodotto della scuderia Eastpak, vale a dire il Pinnacle. Si tratta di uno zaino molto interessante perché vanta una buona capienza e una serie di scomparti interni ed esterni, che non guastano mai ad uno studente delle scuole medie. A tutto questo si aggiungono anche degli ottimi spallaci – sagomati per migliorare il grip – e uno schienale imbottito per affrontare le giornate lunghe ed impegnative. Il prezzo di questo zaino è vicino alle 100 euro.

Invicta Kupang Trolley

Come ultimo prodotto di questa particolare guida all’acquisto, vi consigliamo di prendere in considerazione l’Invicta Kupang, un trolley capace di trasportare libri e quaderni grazie alla sua capacità di ben 34 litri. Questo zaino possiede un paio di fibbie laterali, un doppio scomparto, una doppia barra telescopica, un fondo rigido preformato e rinforzato per garantire una buona stabilità. Questo trolley, naturalmente, può essere utilizzato come zaino, infatti ci sono due spallaci a scomparsa e uno schienale imbottito. Il suo prezzo di vendita? Attualmente potete acquistarlo a circa 100 euro.

Come scegliere i migliori zaini per la scuola media

Dopo aver esaminato i migliori prodotti in commercio, è doveroso spiegarvi le caratteristiche da ricercare in uno zaino, che vi elencheremo di seguito:

Resistenza

Un buon zaino per la scuola media dev’essere resistente, e dunque garantire una buona durabilità nel tempo. Deve contenere anche degli scompartimenti per poter proteggere il materiale scolastico dalla pioggia e da botte (chi non ha mai giocato al lancio dello zaino? ndR).

Versatilità

Oltre a possedere una buona dose di resistenza, un ottimo zaino dev’essere anche pronto ad essere utilizzato in altri ambiti, come nel caso di escursioni e quant’altro. Perfetti son tutti quei prodotti che possiedono anche diversi accessori secondari in confezione.

Buon rapporto prezzo/qualità

Il rapporto qualità/prezzo è imprescindibile, perché permette di creare un notevole risparmio, che può essere re-investito in altri oggetti utili al ritorno a scuola!