Black Friday Amazon: come prepararsi con buoni sconto e promozioni

Scopriamo insieme come affrontare al meglio il Black Friday 2019 e quali sono le opportunità di buoni e sconti già attive!

Il Black Friday è ormai alle porte e fervono i preparativi in attesa di quella che si prospetta una delle migliori tornate di offerte mai proposta dai vari portali online. Come sempre noi di Tom’s siamo in prima linea e, specie per quanto riguarda Amazon, siamo pronti ad offrirvi una ricca serie di articoli dedicati al tanto atteso “venerdì nero” dello shopping, da quasi 10 anni tradizionalmente entrato anche nelle nostre abitudini di acquisto. Per fare tutto nel modo corretto, ed offrirvi tutte le informazioni utili per un acquisto consapevole e ponderato, abbiamo pensato di proporvi anche questa breve guida, in cui troverete tutti i link e i riferimenti utili per non perdervi assolutamente nulla di quelli che saranno gli sconti proposti dal portale di Jeff Bezos. Ovviamente il primo e fondamentale invito è quello di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata in cui, giorno per giorno, potrete trovare i principali articoli in offerta e le promozioni più interessanti. Di seguito, invece, potrete comodamente accedere a quelle che sono le principali promozioni in corso sul portale in vista del Black Friday. Si tratta di occasioni vantaggiose per ottenere vantaggi e/o buoni sconto da poter liberamente spendere sull’acquisto dei prodotti.

N.B. Consulta attentamente le condizioni delle singole promozioni poiché alcune di esse prevedono una spesa minima per l’attivazione e/o la ricezione del relativo buono sconto.

Iscriviti ad Amazon Prime

Primo e fondamentale consiglio è quello di usufruire dell’abbonamento Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire di spedizioni veloci e gratuite, nonché di una serie di sconti selezionati! L’abbonamento ha un costo di appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, con la possibilità di cancellare l’iscrizione quando si vuole. Nell’abbonamento, inoltre, sono inclusi diversi servizi come l’ottimo Amazon Prime Video (con film e serie tv in esclusiva) e la possibilità di accedere ad offerte lampo in anticipo. Un ottimo servizio a nostro giudizio, per cui è possibile anche usufruire di un mese di iscrizione gratuito qualora non si sia mai stati clienti. Se non siete mai stati clienti, insomma, il Black Friday può essere un’ottima occasione per testare il servizio!

» CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AD AMAZON PRIME

Amazon Prime Student

Il programma Amazon Prime Student è sbarcato in Italia in collaborazione con Microsoft Surface. Gli studenti potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma con ulteriori vantaggi. Il periodo di prova infatti si estende a 90 giorni. Dopo questo periodo, Prime Student si rinnova automaticamente a soli 18 euro all’anno, la metà rispetto ai 36 euro di un abbonamento classico. Attenzione però: è possibile usufruire del programma per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

30€ di sconto su Airbnb

Grazie a questa promo, attiva fino al prossimo 8 dicembre, sarà possibile ricevere un buono sconto Airbnb da 30€, a patto di acquistare su Amazon un qualunque libro in versione cartacea dedicato al tema dei viaggi. Si va dalle classiche guide turistiche alle opere illustrate dedicate alla scoperta del mondo, con anche opere di letteratura, mappe e atlanti vari. Ricevuto il buono, esso potrà essere speso entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e solo su prenotazioni da almeno 250€ (escluso ogni tipo di spesa addizionale). In ogni caso, questo non significherà dover prenotare per forza un viaggio da compiere entro la fine di quest’anno, ed anzi si potrà utilizzare il buono su soggiorni prenotato entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

Buono sconto Amazon da 5€ acquistando 15€ di libri Sino alle ore 23.59 del 30 novembre 2019, Amazon regalerà un buono sconto del valore di 5 euro a fronte di un acquisto di almeno 15 euro su di una selezione di libri. Per usufruire del buono sarà necessario spendere 15 Euro in un unico ordine, al momento della spedizione dell’ordine, riceverete quindi una mail contenente il buono sconto da 5 euro, che potrà poi essere utilizzato fino al giorno 14 gennaio 2020 (quindi anche durante il prossimo Black Friday) per acquisti sul sito www.amazon.it in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, inclusi i libri cartacei, con esclusione eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali. Buono sconto da 10€ scaricando l’app Amazon Per promuovere l’utilizzo tramite smartphone, Amazon ha deciso di regalare ai suoi utenti un buono sconto da ben 10€, utilizzabile per l’acquisto di qualunque prodotto! Ottenerlo è semplicissimo, basta infatti scaricare l’app Amazon (disponibile per tutte le piattaforme) e semplicemente effettuare il primo accesso. Il buono sconto vi verrà poi inviato via mail, ma sarà spendibile su ordini il cui totale sia di almeno 30€.Potrete aderire alla promozione entro il 31 dicembre, mentre il buono potrà essere speso entro e non oltre il 14 febbraio 2020. Affrettatevi! Buono sconto da 5€ ascoltando una canzone su Amazon Music Onde promuovere il proprio servizio di streaming musicale simil-Spotify, Amazon ha deciso di regalare fino al prossimo 15 Novembre un buono sconto da 5€ sull’acquisto di qualunque prodotto presente sul portale. Riceverlo è davvero semplicissimo, in quanto non occorre far altro che scaricare l’applicazione mobile (disponibile per tutte le piattaforme) ed effettuare il primo accesso. Dopo l’ascolto di qualunque canzone i riceverà, entro il 22 Novembre 2019, un buono sconto da poter utilizzare per qualunque acquisto e che sarà utilizzabile entro e non oltre il 6 dicembre. Semplice e completamente gratuito! Buono sconto da 10€ per 30€ di spesa su prodotti per casa e persona Fino al 22 novembre è possibile ricevere un buono sconto da 10€ acquistando almeno 30 euro in prodotti per la casa o cura della persona. I buoni così ottenuti potranno essere spesi su qualunque prodotto venduto e spedito da Amazon e comunque non oltre il 1° gennaio 2020. L’offerta è limitata ad un solo ordine per account, ed è limitata agli articoli in promozione nella sola pagina di riferimento dell’offerta. Fino a 280€ di Gift Card con American Express

un buono da 150€ e 3 punti “Membership Rewards” del programma premi American Express per ogni euro speso sul portale. Sottoscrivendo la promozione su Amazon il primo anno di spese per il mantenimento della carta è in regalo, mentre dal secondo anno il prezzo sarà di appena 14,99€. La promozione è valida anche il buono sale infatti a ben 280€! La quota annuale di questa ultima sottoscrizione non è tuttavia gratuita (60€ all’anno da subito). Con la richiesta di una Carta Oro American Express Amazon offre in regalodel programma premi American Express per ogni euro speso sul portale. Sottoscrivendo la promozione su Amazon il primo anno di spese per il mantenimento della carta è in regalo, mentre dal secondo anno il prezzo sarà di appena 14,99€. La promozione è valida anche per la sottoscrizione di una carta Platino , con tutti i vantaggi che ne conseguono:La quota annuale di questa ultima sottoscrizione non è tuttavia gratuita

Programma “iscriviti e risparmia”

Vi segnaliamo che fino al 31 dicembre è attiva su Amazon la promozione “iscriviti e risparmia”, che vi permetterà di ottenere uno sconto del 10% su quei prodotti il cui acquisto è per voi periodico. La promozione nasce per rimpinguare le scorte casalinghe di quei prodotti come caffè, saponi e prodotti di bellezza il cui uso è quotidiano, e che richiede quindi un acquisto periodico. La promozione è accessibile grazie all’utilizzo del codice promozionale ISCRIVITI30, e vi permetterà di selezionare sia la quantità del prodotto desiderato che la frequenza di invio dello stesso. Da segnalare, inoltre, che con la prima spedizione riceverete uno sconto aggiuntivo del 30% sul primo ordine. Audible: 1 mese gratis e 1 anno a prezzo scontato Se siete tra i numerosi amanti degli audiolibri e, al contempo, siete clienti Amazon Prime, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’interessante promozione per usufruire di un mese gratuito di Audible, ormai famosissimo portale dedicato all’ascolto di libri. I clienti Prime, inoltre, non solo potranno usufruire di un mese gratuito, ma potranno anche accedere alla promozione che sconta l’iscrizione annuale al servizio del 20%! Non più 9,99€ al mese, dunque, ma i più vantaggiosi 7,99€ al mese per 12 mesi. Prima di lasciarvi alla lista contenente le altre promozioni in corso sul portale, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo attivissimi anche in vista del periodo natalizio, così da potervi aiutare a scegliere i doni per i vostri cari. Tenete quindi d’occhio la nostra pagina dedicata ai regali di natale 2019, alcune guide agli acquisti sono già online!

Altre promozioni in corso

