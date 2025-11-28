Oggi, 28 novembre 2025, la giornata ufficiale del Black Friday, MediaWorld ha deciso di sorprendere tutti gli appassionati di fotografia con un’offerta imperdibile. Solo per oggi, infatti, la mirrorless Sony Alpha ILCE-6100AKB con obiettivo Power Zoom 16-50 mm è disponibile a un prezzo straordinario, pensato per chi non vuole rinunciare alla qualità senza spendere una fortuna.

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per chi desidera entrare nel mondo delle fotocamere mirrorless Sony. Il prezzo di partenza, essendo già scontato, è già molto competitivo: 599€, un valore che rende accessibile una tecnologia di alto livello e perfetta sia per i neofiti sia per i fotografi più esperti. La Sony Alpha, nota per la sua leggerezza e versatilità, è ideale per chi ama immortalare ogni momento con precisione e creatività.

Ma le sorprese non finiscono qui: se siete membri del MW Club e completate l’acquisto tramite l’app di MediaWorld, potete risparmiare ulteriori 100€, portando il prezzo finale a soli 499€. Un’opportunità che rende il Black Friday 2025 un giorno da segnare in rosso sul calendario, soprattutto per chi desidera aggiornare il proprio equipaggiamento fotografico senza rinunciare alla qualità.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta: ricordate che è valida solo per oggi, e le quantità potrebbero essere limitate. Approfittate del Black Friday MediaWorld per portarvi a casa una Sony Alpha a un prezzo eccezionale, scoprendo come la tecnologia e l’innovazione possano incontrare la convenienza in un unico, imperdibile click.