Black Friday Yeppon: 14 giorni di super offerte!

Il Black Friday è il momento dell'anno più atteso dagli acquirenti, che cercano di approfittare degli incredibili sconti che vengono offerti durante tutto il mese di novembre. Yeppon non poteva certo tirarsi indietro, mettendo a disposizione una selezione di offerte ben più ampia rispetto a quelle usuali.

Da oggi fino al 27 novembre, per ben 14 giorni consecutivi, le giornate si trasformeranno quindi in opportunità di shopping straordinarie. Dal piccolo elettrodomestico all'ultimo modello di smartphone, passando per i gadget più innovativi e gli articoli per la casa, il Black Friday di Yeppon promette di essere ancora una volta l'evento più atteso per gli amanti del risparmio e per i clienti del suddetto store.

In questo articolo, vi forniremo una panoramica completa delle offerte disponibili, mettendo in evidenza un prodotto scontato di diverse categorie di prodotti. Ma non ci fermeremo qui: nella seconda parte dell'articolo troverete anche un dettagliato elenco di tutte le offerte suddivise per categoria, in modo da facilitarvi ancora di più la ricerca dei prodotti che più vi interessano.

Le offerte suddivise per categorie

Le migliori offerte del Black Friday Yeppon

Elettrodomestici | Lavatrice Candy CSO44 1285TE

Disponibile a 319,99€!

Vedi offerta

Informatica | GPU Asus Dual RTX 4060 OC

Disponibile a 319,99€!

Vedi offerta

TV | Samsung QE55QN95B

Disponibile a 999,99€!

Vedi offerta

Telefonia | Smartwatch Huawei Watch FIT 2

Disponibile a 99,99€!

Vedi offerta

Brico | SPA Intex Pure Sahara

Disponibile a 599,99€!

Vedi offerta

LEGO | Technic Ford Mustang Shelby GT500

Disponibile a 39,99€!

Vedi offerta

Tutte le offerte del Black Friday di Yeppon

Elettrodomestici

Informatica

TV

Telefonia

Brico

LEGO