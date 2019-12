Booking accetta le indicazioni della Commissione UE: ecco cosa cambierà entro giugno

Booking.com, dopo un lungo confronto con la Commissione europea e i garanti nazionali del mercato, ha accettato di apportare una serie di modifiche alle sue modalità di presentazione di offerte, sconti e tariffe.

“Tutte le aziende devono soddisfare i nostri elevati standard di diritto dei consumatori se vogliono fare affari nell’UE”, ha dichiarato Didier Reynders, commissario per la Giustizia e i consumatori. “In qualità di leader di mercato, è fondamentale che aziende come Booking.com si assumano le proprie responsabilità in questo area, garantendo che i sistemi di prenotazione siano privi di tecniche manipolative come nascondere sponsorizzazioni nella classificazione, esercitare indebitamente pressione sugli utenti o travisare sconti. La Commissione europea e le autorità nazionali dei consumatori continueranno a monitorare tutte le piattaforme di viaggio online per garantire un ambiente corretto per i consumatori”.

Booking.com si è impegnata ad apportare le seguenti modifiche entro il 16 giugno 2020:

Rendere chiaro ai consumatori che qualsiasi dichiarazione come “ultima camera disponibile!” si riferisce solo all’offerta sulla piattaforma Booking.com

Non presentare un’offerta a tempo limitato se lo stesso prezzo sarà ancora disponibile in seguito

Chiarire come vengono classificati i risultati e se i pagamenti effettuati dall’erogatore del servizio ricettivo a Booking.com hanno influenzato la sua posizione nell’elenco dei risultati

Garantire che sia chiaro quando un confronto dei prezzi si basa su circostanze diverse (ad es. Date di soggiorno) e non presenta tale confronto come sconto

Garantire che i confronti dei prezzi presentati come sconti rappresentino risparmi reali, ad esempio fornendo dettagli sul prezzo della tariffa standard preso come riferimento

Visualizzare il prezzo totale che i consumatori dovranno pagare (compresi tutti gli oneri, le tasse e le tasse inevitabili che possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo) in modo chiaro e rilevante

Mostrare gli alloggi esauriti in una posizione nei risultati adeguata ai criteri di ricerca

Indicare chiaramente se un alloggio è offerto da un host privato o da un professionista

Le autorità nazionali di protezione dei consumatori valuteranno l’attuazione di tali impegni.