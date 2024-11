Braflix chiude i battenti: addio al sito pirata

Il sito di streaming pirata Braflix ha annunciato la sua chiusura dopo aver ricevuto diffide legali dalla City of London Police e dalla Motion Picture Association (MPA). Lanciato lo scorso anno, il portale era diventato rapidamente popolare offrendo film e serie TV sottotitolati in diverse lingue.

La decisione di chiudere arriva dopo mesi di pressioni legali nei confronti di Braflix: a giugno, il sito era stato oggetto di un mandato di comparizione DMCA ottenuto da MPA e ACE. Ad agosto, la MPA lo aveva segnalato come grave minaccia di pirateria in una consultazione dell'UE. Nonostante i tentativi di eludere le azioni legali cambiando più volte dominio, gli operatori hanno infine deciso di arrendersi.

"Siamo spiacenti di non poter continuare a combattere per la nostra causa di intrattenimento gratuito per tutti, ma abbiamo troppo da perdere, quindi la migliore opzione è fermarci", ha dichiarato Braflix in un messaggio su Discord.