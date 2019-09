B&W Formation Flex, smart speaker wireless per chi ama l’alta risoluzione

Bowers & Wilkins Formation Flex è un nuovo smart speaker wireless di fascia alta che supporta Airplay 2, Wi-Fi e Bluetooth.

Bowers & Wilkins Formation Flex è una nuova linea di smart speaker wireless rivolta ai palati musicali più esigenti. Può essere impiegato in singolo, oppure in coppia per una diffusione stereo oppure ancora in configurazione multi-room. Inoltre è prevista anche la possibilità di creare un sistema 5.1 abbinando la soundbar Formation Bar e il subwoofer Formation Bass.

B&W Formation Flex ha un aspetto gradevole e senza dubbio non stonerebbe in un ambiente lussuoso. La forma è cilindrica, inoltre è completamente rivestito di tessuto. Misura 215 x 130 x 130 mm e pesa solo 2,3 kg. Nella zona superiore sono ospitati i tasti touch per la riproduzione e gestione volume. La base invece nasconde un collegamento Ethernet.

All’interno dell’altoparlante è presente la stessa tecnologia impiegata dai tweeter della Serie 600 – gli entry-level della famiglia di prodotti hi-fi tradizionali. Al tweeter da 25 mm è abbinato un mid-woofer con cono in fibra di vetro intrecciata da 100 mm. Per quanto riguarda l’amplificazione si parla di 2 x 50W e una risposta in frequenza compresa tra 50 Hz e 28 kHz. Il tutto consente di riprodurre una qualità massima a 96 kHz/24-bit e grazie a DSP integrato ed equalizzazione dinamica anche i file audio ad alta risoluzione non sono un problema. Per altro la certificazione “Roon Ready” ne è un’ulteriore conferma sotto il profilo software.

B&W Formation Flex supporta sia la tecnologia Apple AirPlay 2 che Bluetooth 4.1, Wi-Fi e Spotify Connect. È compatibile anche con AptX HD, AAC e SBC. Infine per la gestione del dispositivo si può fare affidamento alla app proprietaria (Android e iOS). Il prezzo non è stato ancora ufficializzato in Italia, ma nel Regno Unito si parla di 399 sterline (al cambio 447 euro). La distribuzione dovrebbe iniziare in autunno.