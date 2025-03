Calendario Formula 1 2025: tutti i GP e dove vederli in TV e streaming

La stagione 2025 di Formula 1 è ormai alle porte e gli appassionati sono pronti a vivere un altro anno di emozioni e adrenalina. Il calendario di quest'anno prevede un totale di 20 Gran Premi, distribuiti da marzo fino alla fine dell'anno. Gli eventi saranno trasmessi in diretta o in differita da Sky e dalla Rai, garantendo agli spettatori la possibilità di non perdersi nemmeno un momento della competizione automobilistica più seguita al mondo.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, Sky offrirà la copertura esclusiva di 11 Gran Premi, disponibili attraverso i pacchetti Sky Motori o Sky Sport, che includono il canale dedicato Sky Sport F1. Gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire le categorie minori GP2, GP3 e Porsche Super Cup. Tra le esclusive Sky troviamo i GP di Australia, Malesia, Bahrain, Spagna, Canada, Austria, Germania, Belgio, Giappone, Russia e Messico.

La Rai, invece, trasmetterà in diretta 9 Gran Premi, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire alcuni degli eventi più attesi dell'anno. Tra questi troviamo le tappe di Cina, Montecarlo, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Singapore, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi. Per gli altri 8 Gran Premi non coperti in diretta, la Rai offrirà la trasmissione in differita, consentendo comunque di seguire le gare con una minima attesa.

Chi desidera avere accesso a tutte le gare in tempo reale dovrà quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky. La piattaforma satellitare resta l'unico modo per godere dell'esperienza completa della Formula 1 in diretta, con approfondimenti, interviste esclusive e analisi pre e post gara. Sky offre inoltre un'esperienza di visione con contenuti in alta definizione e funzioni interattive per i veri appassionati, il massimo qualora si abbia una delle migliori smart TV.

Calendario completo della stagione F1 2025

13-15 marzo: GP Australia | Esclusiva Sky

Libere 1 02:30 | Libere 2 06:30 | Libere 3 04:00

Qualifiche 07:00

Gara 06:00

27-29 marzo: GP Malesia | Esclusiva Sky

Libere 1 03:00 | Libere 2 07:00 | Libere 3 07:00

Qualifiche 10:00

Gara 09:00

10-12 aprile: Cina | Diretta Rai e Sky

Libere 1 05:00 | Libere 2 09:00 | Libere 3 06:00

Qualifiche 09:00

Gara 08:00

17-19 aprile: Bahrain | Esclusiva Sky

Libere 1 13:00 | Libere 2 17:00 | Libere 3 14:00

Qualifiche 17:00

Gara 17:00

8-10 maggio: Spagna | Esclusiva Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

22-24 maggio: Monaco | Diretta Rai e Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

5-7 giugno: Canada | Esclusiva Sky

Libere 1 16:00 | Libere 2 20:00 | Libere 3 16:00

Qualifiche 19:00

Gara 20:00

19-21 giugno: Austria | Esclusiva Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

3-5 luglio: Gran Bretagna | Diretta Rai e Sky

Libere 1 11:00 | Libere 2 15:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

17-19 luglio: Germania | Esclusiva Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

24-26 luglio: Ungheria | Diretta Rai e Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

21-23 agosto: Belgio | Esclusiva Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

4-6 settembre: Italia | Diretta Rai e Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

18-20 settembre: Singapore | Diretta Rai e Sky

Libere 1 12:00 | Libere 2 15:30 | Libere 3 12:00

Qualifiche 15:00

Gara 14:00

25-27 settembre: Giappone | Esclusiva Sky

Libere 1 03:00 | Libere 2 07:00 | Libere 3 05:00

Qualifiche 08:00

Gara 07:00

9-11 ottobre: Russia | Esclusiva Sky

Libere 1 08:00 | Libere 2 12:00 | Libere 3 10:00

Qualifiche 13:00

Gara 13:00

23-25 ottobre: USA | Diretta Rai e Sky

Libere 1 17:00 | Libere 2 21:00 | Libere 3 17:00

Qualifiche 20:00

Gara 20:00

30 ottobre 1 novembre: Messico | Esclusiva Sky

Libere 1 17:00 | Libere 2 21:00 | Libere 3 17:00

Qualifiche 20:00

Gara 20:00

13-15 novembre: Brasile | Diretta Rai e Sky

Libere 1 13:00 | Libere 2 17:00 | Libere 3 14:00

Qualifiche 17:00

Gara 17:00

27-29 novembre: Abu Dhabi | Diretta Rai e Sky

Libere 1 10:00 | Libere 2 14:00 | Libere 3 11:00

Qualifiche 14:00

Gara 14:00

Come vedere la Formula 1 dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.

Con un calendario ricco di appuntamenti e un'offerta televisiva variegata, la stagione 2025 di Formula 1 promette di regalare momenti di spettacolo e competizione pura. Che siate tifosi delle scuderie più blasonate o semplicemente appassionati di motori, preparatevi a vivere un anno all'insegna della velocità e dell'adrenalina.