Canon EOS R5 ed EOS R6 hanno una data di presentazione

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, la presentazione delle nuove fotocamere mirroless Canon EOS R5 ed EOS R6 avverrà nella prima decade di Luglio. Ai rumor che già circolavano si è aggiunto, nelle ultime ore, quello di Canon Rumors, solitamente molto affidabile, che indica anche una data precisa: il 9 luglio.

Oltre alle due fotocamere, il produttore nipponico dovrebbe presentare ufficialmente anche sei nuovi obiettivi RF e due teleconvertitori.

Per quanto riguarda la EOS R5, è stata già ufficializzata da parte di Canon, che ne ha svelato alcune caratteristiche. Sappiamo con certezza che monterà un sensore Full-Frame di ultima generazione e sarà in grado di registrare senza crop in 8K e in formato RAW fino a 29,97fps. In alternativa, ci si potrà spingere fino al 4K in formato RAW, sempre senza crop, fino a 119,88fps. Sappiamo anche che avrà un sistema di autofocus DualPixel disponibile in tutte le modalità (anche in 8K) ed una stabilizzazione IBIS ottica a 5 assi. La raffica sarà pari a 12 fps con l’otturatore meccanico e pari a 20 fps con quello elettronico mentre, per quanto riguarda l’archiviazione, ci sarà un doppio slot per le schede. Non è stata svelata, invece, la risoluzione del sensore, ma si vocifera che possa essere da 40 o 45MPx. Il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore ai 4000 dollari per il solo corpo e, secondo Canon Rumors, potrebbe essere disponibile all’acquisto da settembre.

La Canon EOS R6, invece, non è stata ancora ufficializzata da parte di Canon, quindi non abbiamo certezze per quanto riguarda le specifiche tecniche e dobbiamo affidarci ai soli rumors. Questi ultimi, parlano di un sensore Full-Frame da 20MPx con attacco RF, stabilizzazione IBIS e doppio slot di memoria. La velocità di scatto continuo potrebbe essere identica a quella della EOS R5, mentre la registrazione in 8K non sarebbe possibile. Altre differenze con la “sorella maggiore” potrebbero riguardare il mirino, che potrebbe avere una risoluzione più bassa, il form-factor e la qualità generale dei materiali. Non abbiamo informazioni riguardanti il prezzo e il collocamento di questa fotocamera ma, sempre secondo Canon Rumors, potrebbe essere disponibile dal mese di agosto.

In merito ai sei obiettivi che verranno presentati con le fotocamere, la stessa fonte ha fornito una lista dettagliata che comprende:

Obiettivo RF 50mm f/1.8 IS STM

Obiettivo RF 70-200mm f/4L IS USM

Obiettivo RF 85mm f/2 Macro IS STM

Obiettivo RF 100-500mm f/4-7.1L IS USM

Obiettivo RF 600mm f/11 DO IS STM

Obiettivo RF 800mm f/11 DO IS STM

Come si può notare, alcuni obiettivi riportano la dicitura “DO”, che starebbe per “Ottica Difrattiva”. Secondo Canon, questa tecnologia permette di avere teleobiettivi più leggeri e compatti mantenendo una qualità comunque molto elevata.

Le aspettative sono sicuramente molto elevate, aspettiamo quindi il 9 Luglio per saperne di più.