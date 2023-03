Se la domotica è la vostra passione o se, semplicemente, siete alla ricerca di nuovi metodi per abbassare i consumi in casa, e volete utilizzare qualche “trucco tech” per tenere le bollette sotto controllo, allora vi suggeriremmo di dare un’occhiata a questa offerta, perché riguarda un bundle davvero ottimo, con prodotti di primissima qualità ed uno sconto del 48%!

Di che si tratta? Di un gruppetto di prodotti Amazon IoT, in cui figurano uno splendido Echo Show 5 di seconda generazione, un termostato intelligente Tado°, e due prese smart Meross, il tutto venduto a soli 175,99€ in virtù degli originali 344,96€, e dunque con uno sconto pari addirittura a 168,97€, praticamente quasi il prezzo di un secondo bundle!

Ma perché acquistarlo? Perché si tratta di un ottimo spunto per cominciare a mettere in piedi (o eventualmente estendere) la propria rete domotica, attraverso il quale monitorare, e possibilmente limitare, lo spreco energetico.

Amazon Echo Show 5, infatti, grazie al suo ottimo schermo HD da 5″ e touch, non è semplicemente un dispositivo integrante le funzioni intelligenti tipiche di Alexa, ma funge anche da comodo smart hub, attraverso il quale poter gestire e monitorare dispositivi connessi come lampade, citofoni o, perché no, termostati, com’è il caso del termostato Tado° qui integrato, grazie al quale si potranno tenere sotto controllo i consumi domestici relativi al riscaldamento.

E se non si hanno in casa prodotti connessi? Allora in quel caso vi torneranno comodi gli ultimi prodotti del bundle, ovvero le due ottime prese smart a marchio Meross che, sostanzialmente, fungono da interruttore elettrico a distanza per qualsiasi dispositivo, sia un elettrodomestico che una vecchia lampada, così che possiate accendere e spegnere un dispositivo tramite app e comandi vocali, anche se si tratta di un articolo vecchio di anni e, ovviamente, per nulla connesso.

Insomma, parliamo di un bundle smat davvero ben organizzato che, volendo, può risultare anche un un ottimo regalo per l’imminente e Festa del pap, oltre che uno spunto interessante sul come escogitare nuovi modi per risparmiare sulle bollette.

Per questo, vi suggeriamo di acquistare subito questo bundle all’ottimo prezzo scontato di oggi, visitando ora la pagina Amazon dedicata all’acquisto del prodotto, ed effettuando l’ordine prima che il prodotto si esaurisca o, peggio, che il prezzo torni alle origini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!