Impianto audio Dolby Atmos che passa attraverso la linea elettrica? Ecco la rivoluzionaria idea

La società Fasetto di Scottsdale, Arizona, ha sviluppato Audio Cu, una tecnologia che permette di trasmettere audio ad alta risoluzione attraverso le linee elettriche domestiche. Il sistema, recentemente certificato Dolby Atmos, consente di posizionare gli altoparlanti cablati esistenti ovunque ci sia una presa di corrente, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi.

Audio Cu utilizza l'infrastruttura elettrica per trasmettere fino a 10 canali di audio senza perdita di qualità a 24 bit/192 kHz da un singolo trasmettitore a più ricevitori. Questa soluzione potrebbe rivoluzionare l'installazione di sistemi audio domestici, semplificando notevolmente il cablaggio e offrendo maggiore flessibilità nel posizionamento degli altoparlanti.

La trasmissione di dati attraverso le linee elettriche non è una novità, ma finora le soluzioni per l'audio multicanale e multi-stanza non hanno avuto grande diffusione a causa delle difficoltà tecniche. Fasetto afferma di essere l'unica azienda ad aver superato questi ostacoli, garantendo una trasmissione pulita dei dati "in tutti gli ambienti".

Il fondatore e CEO di Fasetto, Coy Christmas, ha dichiarato:

"Gli utenti possono ora sperimentare audio Dolby Digital e Dolby Atmos ad alta fedeltà certificato Dolby attraverso altoparlanti o subwoofer collegati tramite linee elettriche con latenza minima e prestazioni sonore eccezionali".

Il sistema Audio Cu si compone di elementi semplici: un trasmettitore che si collega a una presa di corrente e a una TV o altro dispositivo con uscita HDMI, e dei ricevitori che si collegano alle prese di corrente e hanno terminali standard per il collegamento agli altoparlanti. I ricevitori integrano un amplificatore di classe D con potenze di 100 watt a 2 Ohm, 60 watt a 4 Ohm e 40 watt a 8 Ohm.

Vantaggi e potenzialità

Uno dei principali vantaggi di Audio Cu è la possibilità di utilizzare gli altoparlanti passivi preferiti, a differenza delle soluzioni wireless concorrenti che spesso richiedono l'acquisto di nuovi altoparlanti attivi. Inoltre, Fasetto afferma che è possibile utilizzare più trasmettitori in una singola casa, fino a un totale di 32 canali, ciascuno con la propria sorgente audio e i propri ricevitori, senza creare interferenze.

L'azienda ha anche sviluppato un software che consente agli installatori professionisti di monitorare da remoto le prestazioni dei componenti Audio Cu dei loro clienti, facilitando la risoluzione dei problemi.

Al momento, Fasetto non ha fornito una data precisa per la disponibilità al dettaglio del sistema Audio Cu e non ha discusso i prezzi. L'azienda prevede di rendere le unità disponibili prima agli integratori audio, a partire dalla fine del 2024. Esiste anche la possibilità che Fasetto possa concedere in licenza la sua tecnologia ai produttori di TV e altoparlanti, aprendo interessanti prospettive per l'integrazione di Audio Cu in dispositivi di uso comune.

Se le affermazioni di Fasetto sulla qualità e l'affidabilità della trasmissione audio attraverso le linee elettriche saranno confermate, Audio Cu potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nel settore dell'audio domestico, offrendo una soluzione elegante e pratica per l'installazione di sistemi audio di alta qualità senza i vincoli dei cavi tradizionali.