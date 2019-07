Champions e contenuti Mediaset su TimVision? Trattative in corso

Secondo indiscrezioni stampa TimVision potrebbe presto accogliere contenuti Mediaset e anche alcune partite di Champions League.

L’intera offerta Mediaset e le partite di Champions League, secondo indiscrezioni captate da Manuel Follis di Milano e Finanza, potrebbero presto sbarcare su TimVision, la piattaforma streaming video di Telecom Italia. L’operazione consentirebbe ai clienti TimVision di fruire di un’ampia offerta di canali e contenuti sia su TV che su smartphone.

Si parla di un’offerta on-demand basata sul palinsesto di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e gli altri canali tematici dell’azienda di Cologno Monzese. Oltre a show, film e serie TV vi sarebbe spazio per lo sport, con la Champions League come ciliegina – poiché Canale 5 vanterebbe i diritti in chiaro. “Avevamo un contratto con Sky, abbiamo esercitato l’opzione, c’è stata un’ordinanza del Tribunale di Milano che per quanto ci riguarda non è entrata nel merito, faremo reclamo, siamo nelle condizioni di avere ragione”, ha spiegato Fabrizio Salini, AD della Rai.

Photo credit - depositphotos.com

La vicenda, come spiega il quotidiano economico-finanziario, risale al 2018 quando la Rai ha acquistato da Sky i diritti per le trasmissioni in chiaro di una selezione di partite di Champions League. Dopo il primo anno Rai avrebbe potuto esercitare un diritto di opzione per gli altri due, ma le clausole contrattuali prevedevano per Sky la possibilità di non rispettarle nel caso fossero sopraggiunti cambiamenti nell’assegnazione dei diritti della Seria A da parte della Lega. Così è stato, con l’asta dello scorso anno e la spartizione con Dazn, e Sky di conseguenza ha rotto con Rai e siglato un altro accordo con Mediaset. A questo punto potrebbe scattare un’altra battaglia legale, ma Mediaset è certa di avere tutte le ragioni.

A prescindere dall’esito, TIM è senza dubbio in posizione di vantaggio. Mediaset è solo il primo dei potenziali importanti partner che potrebbe accogliere sulla sua piattaforma – dopo Eurosport. Non è escluso infatti per il futuro qualcosa di analogo con Rai, Netflix e magari le stesse Sky e Dazn.