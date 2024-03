Champions League: Real Madrid Vs Lipsia, scopri come guardarla su Amazon Prime Video!

Per gli amanti del calcio e in particolare della Champions League, si profila all'orizzonte un incontro imperdibile: il 6 marzo, alle ore 21:00, il Real Madrid affronterà il Lipsia in una sfida che promette scintille. Questa partita, un'esclusiva di Amazon Prime Video, rappresenta un appuntamento da cerchiare in rosso per tutti i tifosi. In questa guida, vi forniremo tutte le istruzioni necessarie per assicurarvi di poter assistere all'evento senza intoppi. In aggiunta, troverete dettagli aggiuntivi riguardanti l'incontro, inclusi gli orari di inizio e le formazioni probabili delle squadre, per arrivare al match pienamente informati.

Iscriviti su Prime Video

Dove vedere Real Madrid - Lipsia?

Come accennato, questa partita sarà visibile esclusivamente su Amazon Prime Video, motivo per cui sarà fondamentale avere l'iscrizione a questo servizio per poterla assistere in diretta. Per farlo, basta seguire alcuni semplici passi:

Abbonarsi ad Amazon Prime: se non siete ancora membri Prime, potete iniziare con l'iscrizione su Amazon Prime. Di solito, Amazon offre un periodo di prova gratuito per i nuovi iscritti, che potete sfruttare per guardare la partita. Scaricare l'app di Prime Video: una volta diventati membri Prime, potete scaricare l'app di Prime Video su smartphone, tablet, smart TV o accedere tramite il browser web sul vostro computer. Cercare l'evento: all'interno dell'app o sul sito web, utilizzate la funzione di ricerca per trovare la trasmissione in diretta di Real Madrid vs Lipsia. Prepararsi in anticipo: per evitare qualsiasi intoppo tecnico, è consigliabile effettuare l'accesso e verificare la connessione internet almeno una mezz'ora prima dell'inizio della partita.

Ricordate che, oltre alla trasmissione della partita, Amazon Prime Video potrebbe offrire contenuti esclusivi come interviste pre-partita e analisi post-partita, arricchendo ulteriormente l'esperienza di visione. L'incontro si terrà domani 6 marzo alle ore 21:00.

Probabili formazioni Real Madrid - Lipsia

Real Madrid (4-3-1-2): Lupin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

