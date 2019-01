Citizens’ App in italiano, per verificare l’operato e i progetti UE

Citizens’ App è un’applicazione mobile (Android e iOS) gratuita progettata dal Parlamento Europeo che consente di monitorare costantemente le iniziative comunitarie: progetti passati, presenti e futuri. Ovviamente è disponibile anche in italiano.

“Con uno sguardo alle prossime elezioni europee, la Citizens’ App consente a tutti, ovunque, di verificare i risultati raggiunti dall’UE, i lavori in corso, gli obiettivi futuri e di spiegare il ruolo del Parlamento europeo”, spiega la nota di presentazione. “L’applicazione dà accesso a informazioni e iniziative organizzate per argomento e per località. Può essere personalizzata ed è disponibile in ventiquattro lingue”.

Nello specifico vengono segnalati eventi, iniziative locali e nazionali su 20 diversi temi/argomenti (Salute, Economia, Occupazione, etc.), e mostrati contenuti multimediali come video, podcast e presentazioni. L’app dispone di un motore di ricerca e la possibilità localizzare l’utente e visualizzare su mappa gli eventi più vicini.

Non solo. In relazione ai propri interessi si possono aggiungere eventi al proprio calendario personale, recensire le iniziative utilizzando lo strumento di feedback, ricevere notifiche sui temi di interesse personale e condividere le iniziative sui social media, via e-mail o SMS.

“L’app consente inoltre di accedere facilmente ai dati del sito web “Cosa fa per me l’Europa”, progettato per mostrare l’impatto dell’UE sui cittadini”, conclude la nota.