Tanti sconti su piccoli elettrodomestici nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte del giorno Amazon, come da quotidiana abitudine, anche oggi è arrivato il momento di scoprire insieme quelle che sono le proposte di Mediaworld per le sue offerte “Solo per oggi”. Proposte che, come saprete, hanno una durata di 24 ore e che propongono prodotti eccezionali a prezzi davvero convenienti!

Oggi è il turno dei piccoli elettrodomestici, con prodotti adatti un po’ a tutte le esigenze di casa, dalle pulizia alla cura della persona, passando ovviamente per la cucina dove, tra i vari, segnaliamo la straordinaria offerta relativa alla Kenwood Cooking Chef Gourmet KCC9040S, un’ottima impastatrice professionale il cui prezzo, di norma, supera addirittura i 1.200€! Si tratta di un prodotto di fascia alta, pensato per chi ha una passione smodata per la cucina e pretende attrezzi che siano in grado di competere con gli articoli che si possono trovare generalmente in una cucina professionale. Ebbene, dal prezzo originale (1.299,00€), questo straordinario prodotto per la cucina è oggi in vendita a soli 799,00€, con inoltre la possibilità di richiedere un finanziamento a tasso zero in comode rate da 39,95€ al mese!

E non è tutto, perché su Mediaworld proseguono anche gli sconti della Storage & Connect Weekuna settimana di offerte dedicate ai prodotti per l’archiviazione e la connettività, con sconti che termineranno il prossimo 26 gennaio! Data in cui, per altro, termineranno anche gli straordinari XDays, altra serie di ottime offerte con cui Mediaworld ha ribassato i prezzi di una moltitudine di prodotti tech delle migliori marche del mercato. Insomma: è un gennaio da urlo sul portale Mediaworld, e siamo solo all’inizio dell’anno!

Per quanto riguarda la giornata di oggi, le offerte sono ancora numerose e, come sempre, il nostro consiglio è di dare un’occhiata alla pagina completa della promozione in corso, così da poter dare uno sguardo a tutti, ma proprio tutti i prodotti in sconto. La pagina è raggiungibile a queste coordinate, nonché cliccando sul banner sovrastante.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Mediaworld

