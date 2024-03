Come bloccare le robocall?

Le chiamate spam rappresentano un problema molto diffuso e a dir poco fastidioso, che implica gravi rischi di truffe e furto di dati personali. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo sono vittime di queste vere e proprie molestie telefoniche, che possono avere conseguenze anche gravi, persino dal punto di vista finanziario.

Le robocall sono chiamate automatizzate, generalmente effettuate tramite software di composizione automatici che inviano messaggi preregistrati a milioni di utenti su base giornaliera. Attraverso sofisticati sistemi di composizione automatica dei numeri, le aziende che si avvalgono di questo sistema possono effettuare migliaia di chiamate in modo istantaneo nel tentativo di ottenere informazioni personali o di vendere prodotti e servizi fasulli.

Non tutte le robocall sono illegali: molte sono effettuate da aziende legittime per scopi di marketing o come parte del servizio clienti. Fortunatamente, ci sono delle strategie efficaci per contrastare questo fenomeno e proteggere la propria privacy al meglio.

Come difendersi dalle truffe telefoniche?

Il modo più immediato per difendersi dalle chiamate spam consiste nel non rispondere ai numeri sospetti e nel non fornire mai informazioni personali al telefono. È importante ricordare che enti governativi o istituzioni finanziarie non chiamano mai per richiedere informazioni sensibili come il numero della carta di credito o altri codici di sicurezza. In caso siate dubbiosi riguardo la provenienza di una chiamata, è sempre meglio chiudere la telefonata e cercare più informazioni a riguardo tramite canali ufficiali. Anche se eviterete di condividere dati sensibili, il fatto stesso di ricevere queste chiamate indica che le vostre informazioni personali sono già in circolazione, aumentando il rischio di cadere nelle reti dei truffatori.

Utilizzando le funzioni integrate nel proprio smartphone, è possibile bloccare i numeri telefonici individuali che vi infastidiscono. Tuttavia, questa attività potrebbe diventare un lavoro senza fine, poiché i truffatori cambiano spesso i numeri. Se non desiderate ricevere chiamate da numeri che non conoscete, potete infine attivare l'opzione per bloccare tutte le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. D'altra parte, questo comporta il rischio concreto di perdere telefonate importanti.

Esistono anche approcci più avanzati per ridurre il numero di chiamate indesiderate e proteggere la propria privacy. Una delle prime azioni consigliate è iscriversi e aggiungere il proprio numero telefonico nel Registro pubblico delle opposizioni: il Registro delle opposizioni raccoglie l’elenco di numeri telefonici che non desiderano ricevere chiamate pubblicitarie non richieste e, sebbene questa soluzione non sia efficace al 100% contro i call center illeciti, le aziende sono obbligate per legge a rispettare questa preferenza e a non contattare i numeri registrati a meno che non venga loro fornito un consenso esplicito.

Al fine di risolvere una volta per tutte il problema, è fondamentale rimuovere le proprie informazioni dai siti web e dalle piattaforme dei broker di dati, che raccolgono e condividono dati personali senza consenso: questo significa che i dettagli come il nome e il numero di telefono possono circolare online senza che voi lo sappiate.

Si tratta di un processo laborioso e complesso, ma l'utilizzo di servizi dedicati come Incogni semplifica notevolmente le operazioni di rimozione, automatizzando le richieste di opt-out e permettendo agli utenti di mantenersi aggiornati sul progresso attraverso un comodo pannello utente.

Incogni blocca le chiamate spam al posto vostro

Incogni è un servizio dedicato alla protezione della privacy che si occupa di contattare i broker di dati e richiedere la cancellazione delle informazioni personali a nome dell'utente. Il servizio è completamente automatizzato e offre un controllo completo sulla presenza delle proprie informazioni online attraverso un'interfaccia intuitiva e user-friendly.

Con Incogni, basta un semplice abbonamento per gestire le richieste di rimozione dei dati senza il vostro intervento diretto. Con un costo mensile inferiore a 6€, Incogni offre un approccio conveniente e sicuro alla gestione della privacy online. Grazie a uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali, gli utenti possono automatizzare completamente il processo di rimozione dei dati e tenere sotto controllo l'avanzamento delle richieste in modo semplice ed efficace.

Abbonarsi e mettere Incogni in azione per voi è davvero semplicissimo: vi basterà visitare il sito ufficiale e cliccare “Get Started”. Dopo aver inserito i vostri dati personali e aver ultimato la registrazione, dovrete firmare un’autorizzazione a Incogni in modo che possa mandare le richieste di cancellazione a nome vostro. A questo punto, il servizio inizierà ad operare in autonomia.

Fermare le chiamate spam richiede un approccio distribuito su più fasi che combini tecniche di difesa di base con soluzioni più avanzate come l'utilizzo di servizi di rimozione dati. Con la giusta strategia, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di truffe telefoniche e proteggere la propria privacy online. È importante essere a conoscenza dei propri diritti e adottare le misure necessarie per difendersi dalle minacce digitali: solo attraverso una maggiore consapevolezza e azioni proattive è possibile contrastare efficacemente il dilagante fenomeno delle chiamate spam e delle truffe telefoniche.