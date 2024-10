Come collegare un sistema home theater alla smart TV: setup e configurazione

Per un vero appassionato di cinema, la qualità dell’audio è fondamentale tanto quanto quella video. Tuttavia, capita spesso che, per vari motivi, non si riesca a ottenere entrambe al massimo livello. In genere, la smart TV diventa il fulcro dell'intrattenimento in salotto, con modelli di fascia alta che superano i 1.000€, dotati di tecnologia OLED o di pannelli di grandi dimensioni, rappresentando una valida alternativa ai migliori proiettori.

Nonostante l'importanza dell'audio durante la visione di film, serie TV o programmi con molto dialogo, ci si trova spesso a dover rinunciare a un sistema home theater. Le ragioni principali sono lo spazio che occupa e la difficoltà di nascondere i cavi, elementi che possono compromettere l'estetica del salotto. Le migliori soundbar di ultima generazione offrono una soluzione pratica, riducendo ingombro e disordine, ma per i veri audiofili, un sistema home theater resta insostituibile.

Solo un impianto audio di alto livello, infatti, permette di ricreare a casa l’autentica esperienza cinematografica, grazie a una maggiore personalizzazione e una qualità del suono superiore. Se avete la fortuna di disporre di un salotto spazioso o, meglio ancora, di una stanza dedicata all’intrattenimento, e state pensando di installarvi un sistema home theater, questa guida vi mostrerà i passi fondamentali per configurarlo al meglio con la smart TV e ottenere prestazioni ottimali.

Cosa serve per un sistema home theater?

Prima ancora di pensare agli altoparlanti, in un sistema home theater di buon livello occorre un ricevitore AV (amplificatore audio-video). Questo sarà il cuore del sistema, poiché gestisce tutte le connessioni audio e video, distribuendo i segnali tra le varie periferiche e gli altoparlanti. Dovrebbe supportare le ultime tecnologie audio (Dolby Atmos, DTS) e video (HDR10, Dolby Vision), soprattutto se pensate di installare una configurazione che vada oltre al classico sistema audio a 5.1 canali. Assicuratevi che abbia abbastanza ingressi HDMI per collegare tutte le vostre sorgenti (smart TV, console di gioco, lettori Blu-ray, etc.).

Per quanto riguarda i cavi, la soluzione più comune e consigliata è l'HDMI, in quanto offre le migliori prestazioni attualmente disponibili. L'HDMI supporta pienamente il 4K, l'HDR e il Dolby Vision, garantendo una trasmissione rapida e di qualità. Tuttavia, è fondamentale scegliere un cavo HDMI di buona fattura per assicurare il passaggio dell'intera larghezza di banda senza perdita di segnale.

Se, per qualche ragione, non potrete utilizzare un cavo HDMI, assicuratevi di disporre di un cavo ottico o coassiale di qualità. Tuttavia, è importante tenere presente che questi cavi non supportano il Dolby Atmos e generalmente sono limitati a sistemi fino a 5.1 canali che, sebbene non avanzatissimi, offrono comunque un'esperienza surround di buon livello, soprattutto se accompagnati da altoparlanti di qualità. Di seguito, vi consigliamo alcune opzioni:

Non è obbligatorio, ma se volete che gli altoparlanti suonino al meglio, è preferibile fare in modo che la stanza non influisca sulla qualità dell’audio. Pannelli acustici o tende pesanti possono aiutare a ridurre le riflessioni sonore, migliorando l’acustica e prevenendo eco o riverbero eccessivo.

Configurare il sistema home theater con la TV

Una volta che avete tutto l'occorrente a disposizione (altoparlanti, amplificatori e cavi), si può procedere con il setup. Se parliamo di soundbar, la configurazione è molto semplice e potenzialmente anche più versatile rispetto a un ricevitore, dato che le soundbar permettono spesso di scegliere tra collegamento con cavo ottico, HDMI e Bluetooth. Per un sistema home theater completo, la configurazione richiede un po' più di attenzione. Ecco i passi principali per collegare correttamente tutti i componenti:

Collegare il ricevitore AV alla smart TV: utilizzate un cavo HDMI per collegare l'uscita del ricevitore AV (solitamente etichettata come "HDMI OUT") all'ingresso HDMI della vostra TV. Se la TV supporta ARC (Audio Return Channel) o eARC, assicuratevi di collegarlo all'ingresso HDMI ARC per trasmettere anche l'audio dalla TV al ricevitore senza bisogno di cavi aggiuntivi. Collegare le sorgenti: ogni dispositivo sorgente, come lettori Blu-Ray, console o decoder TV, va collegato al ricevitore AV tramite cavi HDMI. Il ricevitore gestirà poi la trasmissione del segnale video alla TV e dell'audio agli altoparlanti. Posizionare e collegare gli altoparlanti: seguite lo schema del vostro sistema audio (5.1, 7.1...) per disporre correttamente gli altoparlanti nel salotto. Gli altoparlanti frontali (destro e sinistro) dovrebbero essere posti accanto alla TV, il centrale sotto o sopra lo schermo, mentre i surround laterali e posteriori devono essere posizionati dietro o accanto alla posizione di ascolto. Il subwoofer, che gestisce le basse frequenze, può essere posizionato in un angolo per un effetto più profondo. Collegate ogni altoparlante al ricevitore AV utilizzando cavi dedicati, rispettando le polarità (+ e -) per evitare problemi di fase. Configurazione audio: una volta completati i collegamenti, sarà necessario configurare il sistema audio tramite il ricevitore AV. Molti ricevitori moderni offrono sistemi di calibrazione automatica, come Audyssey, che utilizzano un microfono per misurare la risposta acustica della stanza e ottimizzare il suono. Seguite le istruzioni del vostro ricevitore per regolare al meglio le impostazioni. Regolazioni finali: controllate che tutte le connessioni siano salde e verificate che ogni canale stia funzionando correttamente effettuando dei test audio. Potreste anche voler sperimentare con le impostazioni di equalizzazione del ricevitore per adattare il suono ai vostri gusti personali, bilanciando i bassi, medi e alti in base alle caratteristiche della stanza.

I settaggi da mettere sulla smart TV

Affinché la smart TV smetta di usare i suoi altoparlanti integrati, lasciando il compito di riprodurre l'audio soltanto al sistema home theater, è necessario configurare alcune impostazioni sulla TV. Ecco quelle più importanti:

Disattivare gli altoparlanti della TV : nel menu delle impostazioni audio della vostra smart TV, cercate l'opzione per disattivare gli altoparlanti integrati. Solitamente si trova sotto "Impostazioni audio" o "Uscita audio". Se avete collegato il sistema home theater tramite HDMI ARC o eARC, la TV dovrebbe riconoscere automaticamente il dispositivo esterno e passare l'audio al ricevitore AV.

Abilitare il passthrough audio : per garantire che l'audio arrivi al ricevitore AV o alla soundbar nella qualità più alta possibile (specialmente per formati come Dolby Atmos o DTS), è utile abilitare la funzione di passthrough nelle impostazioni audio della TV. Questo assicura che la TV non elabori o comprima l'audio, ma lo invii direttamente al ricevitore AV per una riproduzione ottimale.

Impostare il formato audio : nella sezione delle impostazioni audio, selezionate il formato corretto per il vostro sistema home theater. Se il sistema supporta l'audio surround, come il Dolby Atmos, accertatevi che l'uscita audio della TV sia configurata per inviare questo formato al ricevitore. In caso contrario, scegliete il formato PCM o Bitstream, a seconda del vostro sistema e delle sue capacità.

Sincronizzazione audio/video: se notate che l'audio e il video non sono sincronizzati, potete regolare il ritardo audio nelle impostazioni del ricevitore AV o della smart TV. Alcuni ricevitori AV regolano automaticamente il ritardo, ma in caso contrario è possibile farlo manualmente.

Esempi di ottimi prodotti per home theater