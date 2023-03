Se la primavera fa rinascere la natura, con piante e fiori che creano un’esplosione di colori e profumi, è anche vero che porta una serie di grattacapi ai possessori di giardini, che saranno costretti a prendere le giuste misure affinché la tipica sporcizia invernale non rovini il cortile o l’area esterna alla casa. I mesi più freddi dell’anno, infatti, lasciano sgradevoli effetti sul giardino, che diventano visibili non appena le giornate iniziano a farsi più belle, come appunto durante la primavera.

Foglie appassite o addirittura morte, muffe sui rami e residui di manto nevoso sono solo alcune delle conseguenze della stagione invernale. Per far sì che il giardino torni in uno stato dignitoso c’è quindi bisogno di tanto lavoro, che proseguirà fino all’estate. Da soli sarebbe un’impresa riuscire a mantenere tutto in ordine, ma esistono prodotti pensati appositamente per facilitare la pulizia del giardino che, se usati periodicamente, permettono al vostro giardino di rimanere ordinato con il minimo sforzo da parte vostra. Pensiamo ai tagliabordi, tagliaerba, ma anche a sistemi di irrigazione, ossia macchine automatizzate studiate per erogare l’acqua su ampie superfici.

In questo articolo elencheremo proprio questi tipi di prodotti da giardinaggio, cosicché possiate munirvi di tutto il necessario per far sì che la vostra zona verde appaia ben curata agli occhi di eventuali ospiti. Nel farlo, ci siamo assicurati di proporvi attrezzi di ottima fattura, sicuri da usare e con prestazioni adeguate per qualsiasi tipo di giardino. Siamo sicuri che l’articolo sarà di vostro interesse, anche perché nessuno vorrebbe che il proprio giardino rimanga sporco a causa di attrezzi non adatti.

I migliori attrezzi per la pulizia del giardino

Greenworks G40LM35K2X

La pulizia del giardino inizia con il radere l’erba, che durante la stagione primaverile cresce in modo rapido, da costringervi a usare l’attrezzo giusto anche più di una volta al mese se si vuole che l’erba non diventi troppo alta. Uno degli strumenti più importanti e che dovreste avere nel vostro capanno degli attrezzi da giardino è il tagliaerba. Come riportato nella nostra guida all’acquisto dedicata ai migliori tagliaerba, esistono diverse tipologie di questi strumenti, con differenti tipi di alimentazione. Qui vi consigliamo il Greenworks G40LM35K2X, un modello a batteria adatto per tagliare l’erba della maggior parte dei giardini. Essendo a batteria, è facile da avviare e pronto all’uso, e soprattutto è capace di svolgere bene il suo lavoro anche su erba umida e secca. Lo si può inoltre regolare in diverse altezze, in modo da adattarsi al tipo di terreno. Vi abbiamo consigliato questo modello anche per la sua funzione pacciamatura, che fa sì che sia perfetto per coloro che vogliono dare al terreno un’attenzione in più, impedendo la crescita delle malerbe.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Bosch AdvancedGrasscut 36

Dopo aver usato il tagliaerba, è probabile che lungo il perimetro del giardino rimanga ancora un po’ di erba. Per ottenere risultati perfetti in tal senso, si consiglia di affidarsi a uno dei migliori tagliabordi, attrezzo pensato appositamente per intervenire nei punti in cui di solito un tagliaerba non passa a causa delle dimensioni. Un buon modello è il Bosch AdvancedGrasscut 36, che si farà apprezzare non solo per la sua batteria ad alte prestazioni (inclusa in confezione), ma anche per la leggerezza, rendendo la pulizia del giardino poco pesante. La lama di taglio è da 30 cm, dimensioni più che adatte per tagliare l’erba che si accumula lungo i bordi del giardino. Questo modello dispone poi di componenti a clic che rendono facile il funzionamento, mentre la bobina semi-automatica vi assicurerà sempre una lunghezza del filo ottimale.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Worx WG284E

Alcuni giardini non si limitano ad avere un prato, ma anche una siepe. Se questo è il vostro caso, allora dovreste acquistare anche uno dei migliori tagliasiepi. Se avete letto la nostra guida dedicata, saprete già quali sono i modelli più validi disponibili sul mercato. Qui vi consigliamo il Worx WG284E che, nonostante sia alimentato a batteria, vanta una potenza di tutto rispetto, da permettervi di tagliare il fogliame e i rami della siepe fino a 60 cm di profondità. Le prestazioni provengono da 2 batterie collegate in simultanea, incluse in confezione, le quali come detto rendono questo uno dei tagliasiepi più potenti della categoria.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Gardena 216-20

Quando si pulisce il giardino si andrà con ogni probabilità in contatto con il terreno, soprattutto se bisogna spostare o curare le piante. Se non li avete già, suggeriamo caldamente di procurarvi un paio di guanti da giardinaggio. Ne esistono tanti di ottima fattura, ma con il Gardena 216-20 andate sul sicuro, in quanto tra i più affidabili e robusti. La struttura di questo modello fa sì che le vostre mani siano protette da spine, punture e lesioni varie fino all’avanbraccio, grazie al manico lungo e appunto a materiali robusti. Ottimi anche lato traspirabilità, nonostante i materiali spessi, pertanto non soffrirete della fastidiosa sudorazione a seguito di attività lavorative lunghe e pesanti.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Ge-Lb 36/210 Li E

Se pensate che gli attrezzi citati finora bastino per prendersi cura del giardino vi sbagliate. Per aumentare il più possibile il comfort e diminuire la fatica durante la pulizia primaverile serve infatti anche uno dei migliori soffiatori, ossia uno strumento che, attraverso un potente flusso d’aria, vi permette di accumulare foglie e detriti in un unico posto, in modo da facilitare poi la loro raccolta. Il Ge-Lb 36/210 Li E è senza ombra di dubbio ottimo per questo scopo, anche perché è alimentato a batteria, cosicché non dobbiate avere a che fare con fili e prolunghe. L’ampia apertura frontale e il flusso d’aria massimo di 210 Km/h garantiscono un flusso volumetrico di 816 m³/h. Utilizzarlo sarà poi semplice perché, oltre ad essere leggero, permette di regolare il numero di giri del motore tramite un intuitivo pannello elettronico integrato.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Gardena Aquazoom S 18710-20

Per evitare che erba e piante si secchino, soprattutto in estate, c’è bisogno di annaffiare il giardino. Il modo migliore per farlo è affidarsi un ottimo irrigatore da giardino, come il Gardena Aquazoom S 18710-20. Grazie alla possibilità di regolare la gittata e il flusso d’acqua, sarà semplice e veloce puntare quest’ultima sulla zona interessata. Pratico e di facile montaggio, questo modello è disponibile in diverse varianti, con portate da 150 metri quadrati fino a 280 metri quadrati, dandovi modo di scegliere il modello più adatto per il vostro giardino senza che dobbiate dedicare tempo nel cercare soluzioni di altri brand. Per quanto riguarda la gittata, questa può raggiungere i 15 metri di distanza, mentre i materiali sono robusti e durevoli, con filtri metallici e ugelli morbidi che impediscono la penetrazione dello sporco.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Flexi Hose Upgraded

Per concludere la lista degli attrezzi e accessori che dovreste avere per prendervi cura del vostro giardino in maniera impeccabile vi consigliamo di acquistare anche il Flexi Hose Upgraded. Si tratta di uno dei migliori tubi da giardino, disponibile in 15 e 23 metri di lunghezza. Questo modello risulta anche tra i più leggeri della categoria, perfetto quindi per chi vuole muoversi in maniera semplice e comoda in giardino, anche quando è pieno d’acqua. Lato prestazioni soddisfa la maggior parte delle esigenze, poiché la pressione dell’acqua supporta fino a 12 bar. Il suo punto di forza risiede nella facilità d’uso, garantita anche dall’ugello rotante a 8 moduli, studiato per permettervi di innaffiare piante, pulire i vostri animali domestici o il vostro veicolo.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

I vantaggi degli attrezzi da giardino

Nella prima parte di questo articolo vi abbiamo consigliato una serie di attrezzi da giardino da acquistare qualora non lo abbiate ancora fatto, ma siamo stati molto superficiali nel spiegarvi il perché bisognerebbe che vi dotaste di questi strumenti. I prossimi paragrafi saranno dedicati proprio a ciò, completando così la guida che vi permetterà di arrivare alla primavera con tutto il necessario per curare nel miglior modo possibile la propria zona verde.

Tagliaerba

Come avrete notato, abbiamo iniziato la nostra guida suggerendovi di acquistare un tagliaerba che, a nostro avviso, è lo strumento da giardino più importante in assoluto. In primavera la natura riprende vita e le piante iniziano a crescere e a fiorire, pertanto si arriverà a un punto in cui si dovranno tagliare. Nel fare ciò, non c’è attrezzo migliore del tagliaerba, utile a prescindere dalle dimensioni del giardino. Con questo strumento risparmierete tempo, fatica e otterrete risultati decisamente migliori rispetto al taglio manuale. Sappiamo quanto sia bello agli occhi di eventuali ospiti avere l’erba di una lunghezza ottimale, e il tagliaerba è la soluzione migliore per far sì che il giardino si presenti in ottimo stato.

Tagliabordi

Nonostante sia pensato per curare ciò che resta lungo i bordi delle aiuole, dei sentieri e dei muri, il tagliabordi è tra gli attrezzi da giardino più importanti. Averne uno potrebbe fare la differenza, anche se si possiede un ottimo tagliaerba. Quest’ultimo infatti difficilmente si rivela efficace sul perimetro del giardino, dove è richiesta non solo una lama di taglia più compatta, ma anche una struttura dell’attrezzo totalmente diversa. Con un tagliabordi potrete quindi tagliare erba e fili d’erba in modo molto preciso e uniforme, evitando l’aspetto irregolare che potrebbe risultare da una rifinitura manuale. Parliamo poi di attrezzi disponibili in diverse dimensioni e funzioni, il che significa che possono essere utilizzati per diverse attività di cura del giardino.

Tagliasiepe

Il tagliasiepe è indispensabile se avete un giardino o un cortile recintato, che spesso aumenta notevolmente la bellezza di un’abitazione. Il vantaggio principale è riuscire a controllare la crescita delle piante, mantenendole in una forma precisa e pulita. In alcuni casi, il tagliasiepe può essere utilizzato anche per creare una barriera naturale per mantenere la vostra privacy. Controllare la crescita della siepe significa anche prevenire l’infestazione di parassiti e rendere più facile la potatura di piante, in quanto sarà più facile per voi raggiungere poi le rami e foglie da abbattere.

Soffiatore

Chiunque vorrebbe risparmiare tempo durante la pulizia del proprio giardino. Il soffiatore è senza ombra di dubbio tra i migliori attrezzi da questo punto di vista, dato che consente di spostare foglie, rami e detriti in una zona specifica per poi essere raccolti e smaltiti. Non serve spendere molto per acquistare un prodotto di qualità in grado di ridurre notevolmente lo sforzo fisico. Alcuni modelli hanno addirittura la funzione di aspirazione, pertanto potreste addirittura risparmiare il tempo necessario per la raccolta dei rifiuti. Prodotti molto versatili che, se abbinati agli altri, garantiscono una pulizia uniforme del giardino.

Irrigatore

Come saprete, il giardino non va soltanto pulito ma anche innaffiato. Qui vengono in vostro soccorso gli irrigatori, che diventano praticamente indispensabili per giardini di grosse dimensioni, che necessitano di tanta acqua su zone diverse. Un irrigatore garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua e minimizza anche lo spreco di quest’ultima, pertanto avrete più di un motivo valido per acquistarne uno. Il risparmio dell’acqua avviene non solo grazie alla tipica efficienza di questi prodotti, ma anche dalla possibilità (qualora il modello lo consenta) di programmare l’irrigazione solo quando necessario. La salute della piante ne gioverà sicuramente, e voi avrete più tempo per dedicarvi ad altro.

Guanti da giardino

Il giardino non è fatto solo di erba, ma anche di terra e spine, motivo per cui dovreste fare in modo che le vostri mani siano protette. Serve davvero poco per acquistare un buon guanto da giardino che, oltre a proteggervi dalle spine, assicura una presa salda e maggiore comodità.

Tubi da giardino

Tra gli attrezzi, o meglio accessori in questo caso, capaci di rendere la pulizia del giardino molto meno faticosa vi sono i tubi da giardino. Parliamo più che altro di modi per ottimizzare l’irrigazione, con tempistiche molto inferiori rispetto ad altri metodi come l’annaffiatoio o l’irrigazione manuale. Con un tubo da giardino potrete raggiungere facilmente tutte le parti del giardino senza dover portare l’acqua con un secchio, avendo così un controllo maggiore sull’irrigazione delle piante. A secondo del modello, potrete inoltre scegliere diversi metodi d’uso, abbinando spruzzatori, lance, pistole e altri accessori, che possono essere utilizzati per la pulizia delle pavimentazioni o la rimozione della polvere dalle foglie delle piante.