Questo fine settimana è particolarmente ricco di opportunità di risparmio, infatti potrete trovare diverse promozioni a tempo limitato che vi consentiranno di risparmiare qualche decina di euro dai vostri acquisti. In questo articolo vogliamo proporvi una delle iniziative che stanno spopolando in questo momento, vale a dire quella di Comet.

Naturalmente, la lista degli articoli in promozione è piuttosto variegata, dato che è possibile acquistare non solo elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, ma anche prodotti per la cura del viso, smart TV, smartphone e tanto altro ancora. Tra questi, vogliamo consigliarvi l’acquisto della scopa elettrica Samsung Jet 90 Premium. Originariamente venduta a 869,00€, quest’oggi e fino al prossimo 6 marzo è venduta a 549,00€, grazie ad uno sconto del 36,8%.

Si tratta di un prodotto di alto livello, infatti possiede un motore elettrico, Digital Inverter, che riesce ad ottimizzare il flusso d’aria all’ingresso, grazie alla ventola con pale ultrasoniche saldate. Tutto questo per erogare fino a 550W, che si traducono in 200W di potenza aspirante massima, con la sua elevata efficienza energetica.

Bisogna anche specificare che questa scopa elettrica possiede una struttura multiciclonica, che offre un’aria più pulita. Grazie ai 27 ingressi, l’aria che entra segue un percorso ottimale, che abbatte al minimo la perdita di forza aspirante. A ciò si aggiunge anche il sistema Jet Cyclone, in grado di trattenere le particelle di polvere, separandole dall’aria rilasciata nell’ambiente.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto premium, disponibile ora ad un prezzo praticamente irrinunciabile per chi desidera un articolo di questo genere.

