Con gli sconti invernali Tado, risparmia e migliora il riscaldamento come mai prima d'ora

Con l'arrivo dell'inverno, Tado offre un'opportunità unica per migliorare il riscaldamento domestico con le sue soluzioni smart, permettendo di risparmiare energia e denaro. Grazie agli sconti invernali, l'azienda leader nel settore delle soluzioni di riscaldamento intelligente propone una serie di dispositivi della gamma Tado X scontati fino al 40%. Che si tratti di un termostato smart o di un kit di base, Tado promette di migliorare l'efficienza energetica della casa, riducendo i consumi e ottimizzando la gestione della temperatura.

Vedi offerte su Tado

Sconti invernali Tado, perché approfittarne?

Gli sconti invernali di Tado offrono una vasta gamma di soluzioni a prezzi convenienti. Molti dispositivi della gamma X sono scontati del 25%, ma alcuni kit di riscaldamento smart arrivano a essere scontati anche del 40%. I clienti possono scegliere tra i prodotti singoli, come il termostato intelligente, o optare per un kit di base che include tutto il necessario per un riscaldamento più efficiente. Tado offre anche pacchetti per il controllo completo e assistito, che consentono di monitorare e regolare la temperatura in modo intuitivo e conveniente.

Con Tado, i benefici non si limitano solo al risparmio immediato grazie agli sconti invernali. Gli utenti possono godere di un sistema di riscaldamento che non solo è più economico, ma anche più ecologico. L’ottimizzazione della temperatura in casa permette di ridurre i consumi energetici, con un impatto positivo sulla bolletta e sull’ambiente. L’installazione di un dispositivo smart Tado rappresenta dunque un investimento che continuerà a generare risparmi e maggiore comfort per gli anni a venire.

A rendere ancora più interessante l’offerta di Tado c'è la garanzia di 10 anni, un aspetto che aggiunge valore e sicurezza all'acquisto. Con una durata così lunga, i clienti possono essere certi della qualità dei prodotti e della loro affidabilità nel tempo. Inoltre, la possibilità di ottenere un riscaldamento personalizzato e gestibile da remoto tramite app rende l’esperienza Tado ancora più allettante, soprattutto in vista dell'inverno.

Vedi offerte su Tado