Con l'IA ormai tutti fanno tutto, Adobe entra nel campo della musica

Adobe ha annunciato il lancio del suo nuovo esperimento con l'intelligenza artificiale, Project Music GenAI Control, durante l'Hot Pod Summit di Brooklyn. Questo strumento innovativo mira ad aiutare le persone a creare e personalizzare la musica anche senza alcuna esperienza audio professionale.

Project Music GenAI Control consente agli utenti di generare musica partendo da descrizioni testuali, come "happy dance" o "sad jazz", e successivamente di modificarla senza dover ricorrere a software di editing audio dedicati. L'interfaccia utente integra controlli che permettono agli utenti di personalizzare i risultati, regolando gli schemi di ripetizione, il tempo, l'intensità e la struttura della musica generata.

Inoltre, gli utenti possono remixare le sezioni musicali e generare l'audio come loop ripetuto, utile per la creazione di tracce di accompagnamento o musica di sottofondo per contenuti multimediali. L'innovazione più sorprendente di Project Music GenAI Control è la capacità di adattare l'audio generato in base a una melodia di riferimento e di estendere la lunghezza dei clip audio, rendendoli adatti ad applicazioni come animazioni fisse o segmenti di podcast.

Questo esperimento rappresenta un nuovo approccio nel campo della creazione musicale, poiché integra la generazione automatica di musica con un dettagliato controllo di editing, simile a quello offerto da software di grafica come Photoshop.

Nicholas Bryan, ricercatore senior di Adobe Research, ha dichiarato che questi strumenti aprono nuove prospettive creative per i musicisti e i creatori di contenuti. "Uno degli aspetti più interessanti di questi nuovi strumenti è che non si limitano a generare l'audio, ma lo portano al livello di Photoshop, dando ai creativi lo stesso tipo di controllo profondo per modellare, modificare e correggere l'audio".

Nonostante non ci sia ancora una data di rilascio ufficiale, Adobe promette di continuare lo sviluppo di Project Music GenAI Control e di rendere disponibili eventuali aggiornamenti sul sito web di Adobe Labs.