Cos’è e a cosa serve una action cam?

Le action cam, per esteso action camera, sono delle videocamere compatte progettate specificamente per catturare video di alta qualità in condizioni difficili. Questi dispositivi sono progettati per essere montati su una varietà di superfici, come caschi, manubri, cruscotti di auto e persino droni. Ciò permette di catturare immagini e video in movimento con facilità senza ingombri e senza dover badare ad eventuali danni all'attrezzatura, visto che le action camera sono progettate per resistere a urti e fattori ambientali estremi.

A chi si rivolgono le action cam?

Le Action Cam sono state originariamente pensate per gli appassionati di sport estremi, come surfisti, sciatori, ciclisti, paracadutisti e alpinisti, che hanno bisogno di registrare le loro imprese in alta qualità e in qualsiasi condizione senza doversi preoccupare di danneggiare l'attrezzatura. Tuttavia, nel tempo, il loro pubblico di riferimento si è ampliato notevolmente. Oggi, viaggiatori, vlogger, registi amatoriali e persino professionisti del settore audiovisivo fanno uso di queste videocamere compatte per catturare contenuti visivi in una varietà di contesti. Queto le rende senza dubbio tra i dispositivi video più versatili e utilizzati in assoluto.

Quando conviene usare una action cam?

Uno degli usi più frequenti delle action cam è la creazione di video in prima persona, anche detti POV (point of view) in quanto restituiscono la visuale di chi le indossa. Vi sarà sicuramente capitato di guardare un motovlog su YouTube; bene, sappiate che questo genere di video viene quasi sempre girato con delle action cam agganciate al manubrio della moto. Lo stesso si può dire per molti video di sport quali ciclismo o scii, dove la velocità e il rischio di caduta rendono necessario uno strumento di acquisizione che sia al contempo potente e super resistente, come una action cam.

La loro portabilità e la possibilità di montarle su caschi, giubbotti o altre superfici le rende ideali per catturare prospettive uniche durante le attività fisiche, anche grazie al formato di ripresa grandangolare che si presta ottimamente a questo tipo di riprese. Inoltre, grazie alla loro capacità di registrare video in 4K e oltre, queste videocamere vengono sempre più utilizzate per la creazione di contenuti di alta qualità, come vlog di viaggio, documentari e filmati promozionali. Le action cam sono anche utilizzate dagli automobilisti per registrare i loro viaggi, sia per motivi di sicurezza che per documentare i paesaggi attraversati sostituendosi alle classiche dashcam.

Perchè dovreste acquistare una action cam?

Se sei appassionato di avventure, pratichi sport e desideri catturare i tuoi momenti più emozionanti con una qualità visiva ottimale le action camera sono la soluzione ideale, se non l'unica opzione. Queste telecamere sono progettate per resistere a condizioni estreme e per essere montate su vari supporti e superfici, il che le rende ideali per sport estremi come il mountain biking, il surf, lo sci e molto altro.

Una delle principali attrattive di una action camera è la sua robustezza e la capacità di resistere a urti, polvere e acqua. Questo significa che puoi portarla con te in quasi ogni ambiente senza preoccuparti di danneggiarla. Oltre alla resistenza, queste telecamere sono spesso molto compatte, il che le rende facili da trasportare e ideali per chi viaggia leggero.

Dal punto di vista della funzionalità, le action camera offrono una qualità video elevata, spesso con la possibilità di registrare in 4K, e hanno funzioni avanzate come la stabilizzazione dell'immagine, che aiuta a mantenere i video fluidi anche quando l'azione si fa movimentata. Inoltre, molti modelli offrono funzionalità aggiuntive come il controllo vocale, la connettività Wi-Fi e GPS, che non solo migliorano l'esperienza di utilizzo ma rendono anche più facile condividere e localizzare le tue avventure.

In sostanza, le action camera sono la scelta giusta se cerchi un dispositivo in grado di documentare le tue esperienze in modi che una fotocamera tradizionale o uno smartphone non possono offrire, soprattutto in contesti dove la resistenza agli elementi e la portabilità sono essenziali. Se ami l'avventura o semplicemente desideri un modo affidabile e resistente per registrare i momenti salienti della tua vita, una action camera potrebbe essere esattamente ciò che ti serve.

Quali sono le caratteristiche principali di una action cam?

Le action cam moderne offrono una serie di specifiche avanzate che ne fanno strumenti versatili e adatti a vari usi. In termini di risoluzione, molte action cam possono registrare video in 4K o addirittura 5K, fornendo immagini nitide e dettagliate. Alcuni modelli offrono anche funzionalità di ripresa in slow motion e frame rate elevati, fino a 240 fps, per catturare azioni veloci in modo fluido. La resistenza è un'altra caratteristica chiave: le action cam sono spesso costruite con materiali robusti e resistenti agli urti, oltre a essere impermeabili, con molti modelli che possono essere utilizzati fino a 10 metri di profondità o più senza custodie aggiuntive.

Molte action cam offrono anche funzioni come Wi-Fi integrato e Bluetooth per la condivisione rapida dei contenuti, comandi vocali per un utilizzo a mani libere e stabilizzatori d'immagine integrati per garantire riprese fluide anche in movimento. Queste specifiche rendono le action cam strumenti completi e affidabili per catturare contenuti di alta qualità in diverse condizioni.

Che accessori possono essere abbinati alle action cam?

Un altro aspetto che rende le action cam così popolari è la vasta gamma di accessori e montaggi disponibili. Questi, a seconda del modello e del brand scelto, includono custodie impermeabili, supporti per manubri, fasce per la testa e persino stabilizzatori portatili. Questi accessori permettono di utilizzare le action cam in un'ampia gamma di situazioni, dalle immersioni subacquee al ciclismo, ampliando ulteriormente la loro versatilità.

Si possono scattare foto con le action cam?

Anche se non è il loro scopo primario, oltre alle funzionalità video, le action cam offrono anche notevoli capacità fotografiche. Molte di queste videocamere sono in grado di scattare foto di alta qualità, spesso con risoluzioni superiori ai 12 megapixel, rendendole adatte a catturare immagini nitide e dettagliate. Alcuni modelli includono modalità di scatto continuo e a intervallo, permettendo di realizzare sequenze fotografiche o time-lapse.

Le action cam sono anche dotate di funzioni come l'HDR (High Dynamic Range) e bilanciamento automatico del bianco, che aiutano a ottenere scatti ben bilanciati in una varietà di condizioni di luce. Inoltre, l'ampia gamma di accessori e montaggi consente di posizionare le action cam in vari angoli e prospettive, permettendo di catturare immagini da punti di vista unici. Queste capacità fotografiche rendono le action cam strumenti versatili non solo per la registrazione video, ma anche per scattare immagini fisse di qualità.

Quali sono le migliori action cam?

Nel mondo delle action cam, ci sono diversi brand rinomati che offrono modelli di alta qualità. Tra i più conosciuti, GoPro è probabilmente il nome più noto, con il suo modello di punta, la GoPro Hero 11 Black che offre registrazione in 5K, stabilizzatore d'immagine integrato, resistenza all'acqua fino a 10 metri senza custodia aggiuntiva e connettività Wi-Fi e Bluetooth.

DJI è un altro brand affermato, con il modello DJI Osmo Action 3 che offre registrazione 4K a 120 fps, una doppia schermata per il monitoraggio da entrambe le direzioni, resistenza all'acqua fino a 16 metri e stabilizzazione RockSteady 3.0.

Un'altra marca di rilievo è Insta360, che con il modello Insta360 One X3 offre la possibilità di registrare video in 360 gradi a 5,7K, un sistema di stabilizzazione FlowState avanzato e numerose modalità di ripresa, come TimeShift e Hyperlapse. Questi brand e modelli rappresentano l'eccellenza nel mercato delle action cam, offrendo una vasta gamma di funzionalità per soddisfare sia i professionisti che gli appassionati.

Se volete saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostre guida all'acquisto dedicata alle migliori action cam.

Quante e quali tipologie di action cam esistono?

Le action cam si presentano in diverse tipologie, ognuna progettata per soddisfare specifiche esigenze e contesti di utilizzo: