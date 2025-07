Mare, lago, piscina o un acquazzone improvviso, l’acqua resta il nemico numero uno del tuo smartphone. Ecco perché, se stai per partire per le vacanze, una custodia impermeabile dovrebbe essere in cima alla tua lista di accessori da mettere in valigia. Non parliamo solo di protezione: oggi queste custodie permettono di usare il telefono anche sott’acqua, scattare foto subacquee, rispondere ai messaggi dalla sdraio con le mani bagnate o semplicemente rilassarsi senza la costante paura di un tuffo di troppo. In questo articolo ti presentiamo 5 custodie impermeabili per smartphone, perfette per accompagnarti in ogni avventura estiva.

Custodia Lamicall (due pezzi)

Questa custodia la soluzione perfetta per proteggere il tuo telefono da acqua, sabbia e polvere durante le attività all'aperto. Certificata IPX8, garantisce impermeabilità fino a 30 metri di profondità, ideale per immersioni, nuoto e sport acquatici. Compatibile con smartphone fino a 7 pollici, inclusi modelli iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11, Samsung, Huawei e altri. Include un cordino regolabile e removibile per un trasporto comodo e sicuro. Leggera, trasparente e sensibile al tocco, permette di usare il telefono anche sott’acqua. Perfetta per ogni avventura.

Kit impermeabile iVoler

Un kit versatile e ben studiato per chi ama sport, pesca, vela o escursioni: include una custodia impermeabile certificata IPX8 (fino a 30 m) che protegge smartphone fino a 6.5″, e un marsupio impermeabile con doppia cerniera + chiusura a strappo, perfetto per portare telefono, portafogli e chiavi con comodità attorno alla vita. Realizzato in PVC resistente, offre una solida tenuta e uno spazio sufficiente anche per un mini‑tablet.

Custodia MR.LUYU

La custodia impermeabile MR.LUYU è pensata per chi non vuole rinunciare al proprio smartphone nemmeno in acqua. Grazie alla certificazione IPX8, offre una protezione completa fino a 30 metri di profondità, ideale per immersioni, snorkeling o semplicemente per scattare foto in piscina o al mare. Il design galleggiante evita che il telefono affondi, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. Compatibile con la maggior parte degli smartphone fino a 6,7 pollici, inclusi i modelli più recenti di iPhone, Samsung, Xiaomi e Huawei, è una scelta pratica e affidabile per le tue avventure acquatiche.

Custodia Zorrliy

Questa custodia impermeabile per smartphone è l’accessorio ideale per chi ama portare il telefono sempre con sé, anche in acqua. Grazie alla certificazione IPX8, protegge il dispositivo fino a 15 metri di profondità, permettendoti di scattare foto, registrare video o semplicemente tenere il telefono al sicuro durante attività come snorkeling, nuoto o escursioni sotto la pioggia. È compatibile con tantissimi modelli, tra cui iPhone 16, 16 Pro, 15, 14, 13, 16 Pro Max, Samsung S23 e S22, Xiaomi 13, 12 e Redmi Note 14 e 13 Pro. Trasparente e resistente, unisce praticità e protezione in ogni situazione.

Custodia Legami

La custodia impermeabile per cellulare firmata Legami è perfetta per proteggere il tuo smartphone durante le giornate al mare, in piscina o sotto la pioggia. Galleggiante e dotata di chiusura ermetica, mantiene il dispositivo al sicuro da acqua e sabbia, permettendoti comunque di usare il touch screen senza problemi. Compatibile con telefoni fino a 6,5", unisce praticità, sicurezza e design compatto.