CyberGhost VPN: 83% di sconto e 4 mesi gratis per il Black Friday

Se state cercando un modo facile, veloce e sicuro per navigare online anche quando non potete collegarvi a reti Internet sicure, come ad esempio quelle cittadine, non possiamo che consigliarvi CyberGhost, una VPN che vi offre tutta la protezione che cercate per i vostri dati con uno sconto dell'83%, grazie alle offerte per il Black Friday.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

CyberGhost offre una serie di server diversi in base alle vostre esigenze, in modo che possiate guardare tutto lo streaming che desiderate senza interruzioni, effettuare download sicuri e navigare in anonimo. Grazie poi alla crittografia AES a 256 bit, i vostri dati saranno sempre protetti. Sulla pagina dedicata alle offerte troverete tre diversi piani, ma solo uno è scontato dell'83%.

Infatti, abbonandovi al servizio per 2 anni riceverete in omaggio ben 4 mesi di abbonamento. Ciò che significa che pagherete appena 2,03€ al mese, una cifra incredibilmente bassa, se considerate che normalmente un solo mese di abbonamento a CyberGhost ha un costo di 11.99€. Data l'estrema convenienza di questa offerta, il nostro suggerimento è quello di scegliere l'abbonamento della durata di 2 anni.

Se stavate aspettando il momento giusto per avvalervi dei servizi di un'ottima VPN, allora non possiamo che consigliarvi di abbonarvi per 2 anni a CyberGhost, così risparmierete l'83% e avrete in omaggio ben 4 mesi di abbonamento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina CyberGhost dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di abbonarvi al servizio il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

