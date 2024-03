Da carne coltivata al piatto in soli 4 giorni, ecco il nuovo record

In uno sviluppo innovativo per l'industria della carne coltivata, Meatable ha raggiunto una pietra miliare nel suo tentativo di produrre carne coltivata in laboratorio su larga scala. L'approccio innovativo dell'azienda ha dimezzato il tempo necessario per produrre tessuto muscolare e grasso di alta qualità da cellule staminali pluripotenti (PSC), stabilendo un nuovo record industriale.

La tecnologia proprietaria Opti-Ox di Meatable è alla base di questa straordinaria impresa. Sfruttando questa tecnologia brevettata, Meatable è in grado di trasformare una singola cellula estratta in modo innocuo da un maiale in cellule muscolari e grasse mature in soli quattro giorni, un processo 60 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali di allevamento dei suini. Questo processo di produzione accelerata non solo rivoluziona il modo in cui viene prodotta la carne, ma è anche molto promettente per risolvere i problemi di sostenibilità e di benessere degli animali associati alla produzione di carne tradizionale.

Daan Luining, cofondatore e CTO di Meatable, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato raggiunto dall'azienda, sottolineandone l'importanza per l'industria della carne coltivata.

"Questo è davvero un momento straordinario per Meatable e per l'industria della carne coltivata nel suo complesso", ha commentato Luining. "Raggiungere la capacità di produrre carne coltivata su scala ed efficienza è stato il nostro obiettivo fin dal primo giorno, e questo passo ci fa compiere un significativo passo avanti nel mantenere la nostra promessa".

Le implicazioni della scoperta di Meatable vanno oltre la velocità e l'efficienza. Dimezzando il tempo di differenziazione cellulare, il processo di Meatable richiede un minor numero di bioreattori su scala, con conseguente riduzione dei costi di capitale (CAPEX) e un utilizzo più efficiente dello spazio di produzione. Inoltre, il processo di produzione semplificato si traduce in un minor consumo di risorse, tra cui manodopera, energia, infrastrutture, ingredienti e acqua, rendendolo non solo economicamente conveniente ma anche ambientalmente sostenibile.

L'impegno di Meatable nel fornire un'alternativa di carne sostenibile senza compromettere il gusto o la qualità è evidente nelle sue recenti dimostrazioni di prodotto. La salsiccia di maiale dell'azienda, assaggiata in occasione di un evento di degustazione a Singapore, ha ricevuto recensioni favorevoli, segno che è pronta per il mercato di massa. Con l'intenzione di lanciare un ristorante nel corso dell'anno e di espandersi in Europa e negli Stati Uniti, Meatable è pronta a guidare la rivoluzione della carne coltivata su scala globale.