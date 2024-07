Da MediaWorld Euro 2024 continua con tante super offerte!

Mediaworld sta facendo molto per gli appassionati di calcio. Prima dell'inizio dell'Euro 2024, ricorderete come il portale ha proposto Sky a chi acquistava determinati prodotti. In seguito, ha continuato con altre promozioni legate agli Europei di calcio. L'ultima di queste offerte è stata appena rinnovata e scadrà l'8 luglio; pertanto il 7 luglio sarà l'ultimo giorno per approfittare di queste offerte incredibili. Gli sconti coprono una vasta gamma di categorie, dalle più popolari come gli smartphone, fino ad arrivare a elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi.

EUROGOOOL Mediaworld, perché approfittarne?

Prima di tutto, è un'occasione per chiunque si sia perso alcune delle precedenti proposte di Mediaworld relative agli Europei di calcio, che hanno spinto il portale ad abbassare i prezzi di numerosi prodotti. Non tutte le categorie scontate presentano gli stessi prodotti dell'ultima occasione, ma ci sono anche delle novità, pertanto anche se non vi siete persi la promo precedente, dare di nuovo un'occhiata a questa iniziativa è consigliato.

Lo dimostra la presenza del nuovo Huawei Watch Fit 3, che viene proposto insieme alle Freebuds SE 2 a a 159€, che sarebbe il prezzo ufficiale del nuovo Watch Fit 3. Pertanto, gli auricolari è come se vi venissero regalati. Un'offerta simile la vediamo anche con il Logitech G29, che viene offerto in bundle insieme alle cuffie Astro A10 al prezzo di 249€. Per questa cifra, solitamente acquistate solo il volante, il che rappresenta un risparmio importante per gli appassionati di gaming.

Queste offerte non riguardano solo gli accessori, ma includono anche una selezione di TV, ideali per godersi al meglio le partite dell'Euro 2024 con la massima qualità di immagine. Inoltre, per chi desidera aggiornare anche la parte audio, sono disponibili soundbar e sistemi audio a condizioni vantaggiose. Il consiglio è quindi di non perdere l'occasione di approfittare di queste offerte.

