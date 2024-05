Volantino MediaWorld: centinaia di offerte e SKY in regalo per festeggiare gli Europei!

Con l'arrivo degli Europei di calcio, potreste essere tentati di rinnovare il vostro televisore per godervi al meglio le partite e, naturalmente, attivare un servizio per seguirle tutte. Grazie all'attuale promozione di Mediaworld, potrete ottenere un codice SKY in omaggio, che include SKY TV e SKY Calcio, permettendovi di vedere la UEFA Euro 2024 e molto altro senza alcun costo aggiuntivo. L'unica condizione è acquistare uno dei prodotti etichettati "Mediaworld ti regala SKY" entro il 30 maggio. E se siete già abbonati a SKY, Mediaworld ha pensato anche a voi con offerte speciali.

Emozione Europei Mediaword, perché approfittarne?

Acquistare uno dei prodotti con l'etichetta "Mediaworld ti regala SKY" non è solo vantaggioso per il pacchetto di contenuti incluso, ma anche per i significativi sconti offerti. In vista degli Europei di calcio, aggiornare il vostro equipaggiamento tecnologico può trasformare l'esperienza di visione in qualcosa di straordinario. Le smart TV in offerta da Mediaworld, in particolare, rappresentano il mezzo principale per godersi al meglio le partite, con una qualità dell'immagine e del suono che vi farà sentire come se foste sugli spalti dello stadio.

Se cercate una smart TV accessibile senza compromettere la qualità, la Philips 43PFS6808/12 è eccellente a soli 299€. Questo modello offre una buona risoluzione e tutte le funzionalità smart necessarie per seguire le partite in diretta, navigare tra le app di streaming e molto altro.

Per chi desidera una qualità superiore e un'esperienza di visione senza compromessi, la Sony XRA90K è in offerta a 1.349€ invece di 1.649€. Questo modello, il migliore prima del A95L, garantisce una risoluzione straordinaria, colori vibranti e dettagli eccezionali, ideali per immergersi completamente nelle emozionanti partite degli Europei. Mediaworld, con le sue offerte attuali, rende quindi possibile godere di prestazioni elevate a un prezzo ridotto, aggiungendo ulteriore valore all'acquisto di una nuova TV.

