DAZN alza ancora i prezzi, ecco quanto costa guardare la serie A

Il 2024 inizia con una notizia non troppo gradita per gli appassionati di sport abbonati a DAZN. La piattaforma di streaming, nota per la sua copertura esclusiva della Serie A, ha annunciato un significativo aumento dei prezzi su tutti e tre i piani d'abbonamento disponibili: Start, Standard e Plus.

Il piano Start, che non include il calcio ma si focalizza su altri sport come il basket e la UFC, subisce un aumento di 2 euro al mese per l'abbonamento annuale con pagamento mensile, portando il costo a 11,99 euro al mese. Per l'abbonamento mensile, l'aumento è di 1 euro, raggiungendo i 14,99 euro al mese. L'opzione annuale vedrà un incremento di 10 euro, portando il totale a 99 euro.

Il piano Standard, che offre accesso completo al catalogo di DAZN, incluso il calcio e la Serie A, subisce un aumento di 4 euro al mese per l'abbonamento annuale con pagamento mensile, raggiungendo i 34,99 euro. Per l'opzione annuale, l'aumento è di 60 euro, portando il totale a 359 euro. Tuttavia, il costo del piano Standard con abbonamento mensile rimane invariato a 40,99 euro al mese.

Il piano Plus, che consente la visione su due dispositivi contemporaneamente, subisce un aumento di 4 euro al mese per l'abbonamento annuale con pagamento mensile, raggiungendo i 49,99 euro al mese. Per l'opzione mensile, l'aumento è sempre di 4 euro, portando il totale a 59,99 euro al mese. L'opzione annuale ha un incremento di 90 euro, portando il totale a 539 euro.

Gli aumenti dei prezzi riguarderanno sia i nuovi abbonamenti che quelli già attivi. DAZN ha comunicato agli utenti interessati dalla modifica dei costi la possibilità di recedere senza penali. Il recesso può essere effettuato online o contattando il Servizio Clienti DAZN.

Questo è il secondo adeguamento tariffario di DAZN nel breve periodo, dopo l'aggiornamento dei prezzi nel luglio 2023. I cambiamenti evidenziano una tendenza al rialzo, con il piano Plus che registra un aumento di 20 euro al mese rispetto al suo lancio nel giugno 2022.