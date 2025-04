Dopo Pasqua, questo uovo da oltre 300g scende da 13€ a 8€

Con il passare delle festività pasquali, molti prodotti tipici del periodo vedono scendere sensibilmente il loro prezzo, offrendo così occasioni imperdibili per gli amanti del cioccolato. È proprio il caso dell’uovo di Pasqua 2025 Baci Perugina al cioccolato al latte con granella di nocciole, che dopo Pasqua scende da 13€ a soli 8€. Un risparmio significativo per un prodotto di qualità, pensato non solo per il palato, ma anche per toccare le corde dell’emozione grazie ai suoi messaggi incisi nel cioccolato.

Uovo di Pasqua Baci Perugina, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa versione dell’uovo, dal peso complessivo di oltre 300 grammi (260g di cioccolato e 50g di cioccolatini Baci al latte), rappresenta una novità assoluta per chi cerca qualcosa di più di un semplice dolce. Ogni uovo contiene infatti quattro cioccolatini Baci Perugina latte e, soprattutto, un messaggio speciale inciso direttamente nel guscio di cioccolato, trasformando ogni morso in un’esperienza unica e personale.

Realizzato con ingredienti selezionati e completamente privo di glutine, questo uovo è adatto a chi è attento sia alla qualità che alle esigenze alimentari specifiche. La presenza della granella di nocciole aggiunge una nota croccante che esalta il sapore del cioccolato al latte, rendendolo una scelta raffinata e golosa anche dopo le festività.

Approfittare di questa offerta significa concedersi un momento di dolcezza senza sensi di colpa per il portafoglio. Per voi che sapete cogliere il valore delle occasioni, il calo di prezzo rappresenta un invito a prolungare il piacere della Pasqua ancora un po’, magari condividendo questo speciale uovo con chi amate o semplicemente per regalarvi una coccola fuori stagione.