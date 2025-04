È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica europea: Barcellona e Inter si sfidano il 30 aprile alle ore 21:00 nella gara d’andata della semifinale di Champions League. Il match sarà trasmesso in chiaro sul canale NOVE, accessibile gratuitamente anche in streaming tramite la piattaforma discovery+, disponibile su browser e app. Tuttavia, per chi si trova all’estero, potrebbero sorgere limitazioni geografiche: in questo caso, l’utilizzo di una VPN affidabile permette di connettersi come se si fosse in Italia, garantendo l’accesso allo streaming senza blocchi.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Barcellona - Inter in TV e streaming

La partita Barcellona - Inter è prevista per le 21:00 del 30 aprile e sarà trasmessa in diretta dal canale NOVE.

Come arrivano le due squadre

Barcellona e Inter non sono certo due sconosciute sul palcoscenico europeo. Le due formazioni si sono già affrontate 16 volte nelle competizioni UEFA, con un bilancio a favore dei catalani: 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Tuttavia, è interessante notare che i blaugrana non sono riusciti a vincere gli ultimi due scontri diretti, andati in scena nella fase a gironi della Champions 2022/23 (0-1 per l’Inter a San Siro, 3-3 al Camp Nou). Questo aggiunge un ulteriore livello di equilibrio e incertezza alla sfida.

L’unico precedente in una fase a eliminazione diretta tra queste due squadre risale alla stagione 2009/10, nella stessa semifinale: fu l’Inter di José Mourinho a prevalere, con un risultato complessivo di 3-2 (vittoria per 3-1 a Milano e sconfitta indolore per 0-1 a Barcellona). Un ricordo dolcissimo per i tifosi nerazzurri, che sperano in un altro colpo esterno al Camp Nou. D’altro canto, il Barcellona non ha mai perso in casa contro l’Inter in Champions League (5 vittorie e 1 pareggio), e i cinque successi casalinghi rappresentano il suo record contro un singolo avversario europeo (primato condiviso solo con il Milan).

Il Barcellona ha inoltre mostrato un’impressionante solidità tra le mura amiche in questa edizione: imbattuto in sei gare casalinghe (5 vittorie, 1 pareggio), con 21 reti segnate, seconda miglior performance interna nella storia del club in una singola stagione europea. La squadra di Hansi Flick sta viaggiando a una media di 3.1 gol a partita in Champions League, un dato che conferma la grande efficacia offensiva dell’allenatore tedesco, secondo solo… a sé stesso, quando era al Bayern. L’Inter, però, può contare su una difesa solida: otto clean sheet in questa edizione, e ora a un passo dal eguagliare il record italiano detenuto dal Milan 2004/05 e dalla Juventus 2016/17.

Probabili formazioni Barcellona - Inter

Barcellona: Szczesny, Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde, Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez

Come vedere la partita dall’estero

Se sei fuori dall’Italia e vuoi seguire la semifinale tra Barcellona e Inter sul canale NOVE o su discovery+, potresti trovarti di fronte a un blocco geografico. In questo caso, la soluzione più semplice e sicura è quella di usare una delle migliori VPN sul mercato, che ti permette di simulare una connessione dall’Italia. Una volta attivata la VPN e scelto un server italiano, potrai accedere senza problemi alla diretta streaming gratuita della partita, ovunque ti trovi nel mondo.