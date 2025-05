Se siete alla ricerca di un drone professionale, compatto e facile da usare, questa è l'occasione perfetta per fare il grande salto. Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2 è attualmente disponibile su Amazon a soli 977€, con uno sconto del 15% rispetto al più basso prezzo recente di 1.149€. Si tratta del minimo storico assoluto per questo prodotto, che non è mai sceso sotto i 1.000€. Un'opportunità rara per mettere le mani su uno dei droni più avanzati della sua categoria.

Vedi offerta su Amazon

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

DJI Mini 4 Pro si distingue per le sue caratteristiche professionali in un corpo ultraleggero: pesa meno di 249 grammi, quindi non richiede alcun esame per il pilotaggio in molte nazioni europee. Grazie alla certificazione C0, potrete volare in categoria A1 e A3 senza dover affrontare esami complicati o costosi corsi di formazione.

Tra le funzionalità più avanzate spiccano i video verticali HDR in 4K/60fps, ideali per chi crea contenuti destinati ai social, e il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, che rende il volo molto più sicuro anche per i piloti meno esperti. L'autonomia migliorata consente voli più lunghi e senza interruzioni, mentre la trasmissione video Full HD fino a 20 km garantisce una visualizzazione in tempo reale senza ritardi.

Incluso nel pacchetto anche il radiocomando DJI RC 2 con schermo integrato, che consente di pilotare senza bisogno dello smartphone, e la copertura DJI Care Refresh 1 anno, attivata automaticamente all'accensione del drone per la massima tranquillità in caso di danni accidentali.

A questo prezzo e con queste caratteristiche, DJI Mini 4 Pro Fly More Combo rappresenta una delle offerte più competitive mai viste per un drone di fascia alta. Se desiderate sperimentare il volo aereo con strumenti professionali, ma senza complicazioni burocratiche, questa è senza dubbio la scelta ideale. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori droni per ulteriori consigli.