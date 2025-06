Se state cercando degli auricolari wireless di qualità a un prezzo eccezionale, è il momento giusto per agire: da Unieuro trovate i Marshall Minor III a soli 69,90€, contro i 129,99€ di listino. Un’occasione imperdibile per portarvi a casa l’inconfondibile suono Marshall in un design compatto e leggero, perfetto per chi ama ascoltare musica ovunque. Gli auricolari Minor III offrono un’esperienza d’ascolto premium, con una qualità audio impeccabile e la comodità della tecnologia true wireless.

Vedi offerta

Marshall Minor III, chi dovrebbe acquistarli?

Grazie al Bluetooth 5.2, potrete godere di una connessione stabile e veloce con il vostro dispositivo. La libertà dai cavi vi permette di muovervi in piena autonomia, mentre il design open-fit garantisce una vestibilità comoda anche durante lunghe sessioni d’ascolto. Basta indossarli, abbinarli e alzare il volume per entrare subito nel vostro mondo musicale, con bassi potenti, medi equilibrati e alti cristallini, frutto dei driver personalizzati da 12 mm firmati Marshall.

Non dovrete più preoccuparvi della batteria scarica: con una durata complessiva di 25 ore di riproduzione wireless, i Minor III vi accompagneranno durante tutta la giornata. Ogni auricolare garantisce fino a 5 ore di utilizzo, e la pratica custodia di ricarica portatile fornisce altre quattro ricariche complete. Inoltre, con soli 15 minuti di ricarica rapida, otterrete un'ora e mezza di musica, perfetta per gli imprevisti dell’ultimo minuto.

Comodità, potenza sonora e controllo intuitivo sono ciò che rendono questi auricolari un must-have: i comandi touch simmetrici permettono di gestire musica e chiamate con un solo gesto, e la funzione di pausa/riproduzione automatica si attiva non appena li indossate o li togliete. Con i Marshall Minor III avrete più musica, meno peso e un prezzo straordinario. Ma attenzione: offerte così non restano a lungo!