Se siete alla ricerca di un televisore premium che unisca tecnologie all'avanguardia e un design raffinato, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta imperdibile su Amazon. Infatti, Samsung QE65QN85CATXZT, una TV Neo QLED 4K da 65 pollici, è disponibile al prezzo minmo storico di soli 899€, con uno sconto eccezionale del 55% rispetto al recente minimo di 2010,89€. Un'occasione irripetibile per portare a casa uno dei migliori televisori 4K della gamma Samsung a un prezzo estremamente vantaggioso.

Samsung QE65QN85CATXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE65QN85CATXZT si distingue per l'integrazione della Quantum Matrix Technology basata su Quantum Mini LED, che consente un controllo della luce incredibilmente preciso. Questo si traduce in una resa visiva senza precedenti, sia nelle scene più scure che in quelle più luminose, offrendo un contrasto nitido e dettagli definiti in ogni situazione. A potenziare ulteriormente l'esperienza visiva ci pensa il Neural Quantum Processor 4K, un processore con AI Upscaling capace di ottimizzare automaticamente ogni contenuto alla risoluzione 4K, restituendo immagini realistiche e coinvolgenti.

Anche l'audio è al centro dell'esperienza: grazie agli altoparlanti superiori integrati e al supporto Dolby Atmos, il suono si propaga in maniera tridimensionale, coinvolgendovi completamente e portandovi al cuore dell'azione. Che stiate guardando un film, una serie TV o giocando con la vostra console, l'effetto surround vi sorprenderà per la sua qualità.

Il televisore presenta anche un design NeoSlim in colorazione Bright Silver, elegante e discreto, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Con il sistema operativo Smart Hub avrete accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre la presenza del Gaming Hub lo rende perfetto anche per gli appassionati di videogiochi.

A soli 899€, Samsung QE65QN85CATXZT rappresenta una proposta dal valore imbattibile. Che desideriate migliorare la vostra esperienza cinematografica in salotto o creare la perfetta postazione gaming in 4K, questa TV Neo QLED è una scelta di alto profilo a un prezzo senza precedenti. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.