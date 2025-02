Il 15 febbraio 2025 alle 15:00, Atalanta e Cagliari si affronteranno in una partita fondamentale per le rispettive ambizioni in Serie A. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusivamente su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti per le partite di calcio della Serie A. Per chi si trova all'estero, non c'è motivo di preoccuparsi: grazie ai servizi VPN, sarà possibile accedere facilmente alla trasmissione da qualsiasi parte del mondo, simulando una connessione dall'Italia. Scopriamo come le due squadre arrivano a questo confronto.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Cagliari in TV e streaming

La partita Atalanta - Cagliari è prevista per le 15:00 del 15 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva a questo incontro con un bilancio recente di 2 pareggi, 2 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite, mantenendo una buona solidità. Dopo un inizio di stagione molto competitivo, la squadra bergamasca si trova attualmente al 3° posto in classifica, in piena corsa per un posto in Champions League. Sebbene abbiano avuto qualche difficoltà nelle ultime settimane, l'Atalanta resta una squadra temibile, capace di risolvere le partite con il suo gioco offensivo rapido e le capacità dei suoi attaccanti, come Lookman e Hojlund.

Il Cagliari, allenato da Claudio Ranieri, arriva alla sfida con un bilancio di 1 pareggio, 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra sarda si trova al 13° posto in classifica, ma ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Con un gioco solido ma talvolta privo di spinta offensiva, il Cagliari avrà bisogno di una prestazione convincente per evitare di trovarsi in una zona pericolosa della classifica. Tra i giocatori da tenere d’occhio ci sono il capitano Nandez e il giovane Keita Baldé, che potrebbero essere decisivi in questo difficile confronto contro una squadra come l'Atalanta.

Probabili formazioni Atalanta - Cagliari

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.



Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Come vedere Atalanta - Cagliari dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi questo entusiasmante incontro, la soluzione ideale è utilizzare una VPN, come detto nell'introduzione. Con una VPN, infatti, potrete simulare una connessione dall'Italia, permettendovi di accedere alla piattaforma Dazn come se foste fisicamente nel nostro paese. Ci sono numerosi servizi VPN che offrono server veloci e sicuri, tra cui ExpressVPN e NordVPN, che vi permetteranno di godervi la partita senza problemi, ovunque siate nel mondo. Assicuratevi di scegliere una VPN di qualità per una visione fluida. Di seguito, i nostri consigli su quale scegliere: