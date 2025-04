L'attesissima sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter, valida per i quarti di finale di Champions League, si disputerà l'8 aprile alle 21:00. Se non potete essere davanti al televisore per seguire l'incontro, niente paura! La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer e su NOW, offrendo diverse soluzioni per seguirla in streaming. Se vi trovate all'estero e temete di non riuscire a guardare la partita, potete sempre ricorrere a una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni geografiche e sintonizzarvi senza problemi sulle piattaforme di streaming italiane.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Bayern Monaco - Inter in TV e streaming

La partita Bayern Monaco - Inter è prevista per le 21:00 dell'8 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Summer e su NOW.

Come arrivano le due squadre

Quella dell'8 aprile sarà la decima sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter in competizioni europee, con i tedeschi in vantaggio nelle precedenti nove, avendo vinto cinque volte (1 pareggio, 3 sconfitte). L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2022/23, quando il Bayern si impose con un doppio 2-0, sia all'andata che al ritorno. Nonostante la superiorità storica del Bayern Monaco, l'Inter ha sempre saputo farsi valere, soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta: due vittorie storiche per i nerazzurri, prima nella finale del 2009/10 (2-0) e poi negli ottavi di finale del 2010/11, quando passò il turno grazie al punteggio complessivo di 3-3, sfruttando i gol in trasferta.

Il Bayern Monaco arriva a questa sfida con una straordinaria solidità in casa, dove è rimasto imbattuto nelle ultime 22 partite di Champions League (17 vittorie e 5 pareggi). La sua ultima sconfitta interna risale addirittura ad aprile 2021, quando fu battuto dal Paris Saint-Germain nel match d'andata dei quarti di finale. I tedeschi si presentano dunque come un avversario temibile, ma l'Inter non è di certo da sottovalutare. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una difesa impenetrabile in questa edizione della Champions League, mantenendo una percentuale record dell'80% di partite senza subire gol, il miglior dato per una singola stagione della storia del torneo (8 gare senza reti subite su 10).

Probabili formazioni Bayern Monaco - Inter

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire il match tra Bayern Monaco e Inter, l'uso di una VPN è la soluzione ideale. Le VPN vi permetteranno di cambiare virtualmente la vostra posizione geografica e accedere ai servizi di streaming italiani, come Sky Sport e NOW, come se foste in Italia. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile e veloce per garantire una visione fluida e senza interruzioni. In questo modo, potrete godervi la partita in diretta, ovunque vi troviate nel mondo.