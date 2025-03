Il prossimo 16 marzo alle 15:00, Bologna e Lazio si sfideranno in un interessante match di Serie A. Se non riuscite a essere presenti allo stadio, non preoccupatevi: la partita sarà disponibile in streaming esclusivamente su DAZN. Un incontro che promette emozioni e spettacolo, e che sarà visibile per tutti gli abbonati al servizio. Ma come fare se vi trovate all'estero e volete comunque seguire l'evento in diretta? Nessun problema, scoprite qui come godervi la partita ovunque vi troviate grazie a DAZN e all'uso delle migliori VPN.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Lazio in TV e streaming

La partita Bologna - Lazio è prevista per le 15:00 del 16 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Bologna arriva a questa sfida con una forma decisamente positiva, avendo conquistato 4 vittorie nelle ultime 5 partite, purtroppo interrotte da una sconfitta. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato un ottimo stato di forma, soprattutto tra le mura amiche, e l’entusiasmo per i recenti successi è palpabile. Attualmente il Bologna si trova al 6° posto in classifica con 42 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla Lazio. Le vittorie recenti hanno rafforzato la convinzione della squadra, ma la sfida con la Lazio si preannuncia tutt’altro che semplice.

La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, sta cercando di ritrovare quella stabilità che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Le ultime 5 partite della squadra sono state segnate da 3 pareggi e 2 vittorie, un rendimento che ha lasciato la squadra al 5° posto con 43 punti. Nonostante qualche pareggio che ha impedito ai biancocelesti di allungare in classifica, la Lazio è sempre una formazione difficile da affrontare, soprattutto grazie alla qualità dei suoi giocatori in attacco e alla solidità difensiva. Questo incontro con il Bologna sarà quindi fondamentale per entrambe le squadre, desiderose di continuare a lottare per l'Europa.

Probabili formazioni Bologna - Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria/Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini/Ndoye, Odgaard, Dominguez/Cambiaghi; Castro

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos/Tchaouna

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Bologna e Lazio, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.