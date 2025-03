Il prossimo incontro di Serie A tra Empoli e Roma, che si terrà il 9 marzo alle 18:00, è una partita che promette emozioni e tanti spunti di riflessione. Se non riuscite a essere davanti alla vostra bella smart TV, non preoccupatevi: potete seguire la partita in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251, tutte piattaforme che offrono una copertura completa. Per chi si trova all'estero, c'è una soluzione semplice per non perdere nemmeno un minuto del match: utilizzare una VPN per accedere ai servizi di streaming italiani, garantendo così una visione senza interruzioni.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Empoli - Roma in TV e streaming

La partita Empoli - Roma è prevista per le 18:00 del 9 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251.

Come arrivano le due squadre

L'Empoli, reduce da una serie negativa di 4 sconfitte e un solo pareggio nelle ultime 5 partite, non sta attraversando un buon periodo di forma. Con il morale basso e la posizione in classifica che li vede al 18° posto, i toscani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'ultimo pareggio, contro il Verona, è stato un risultato che non è servito a migliorare la situazione, ma che ha comunque offerto qualche spunto positivo, seppur insufficiente per evitare la crisi.

La Roma, invece, si presenta a questo match con uno stato d'animo ben diverso. Con 4 vittorie e un solo pareggio nelle ultime 5 partite, i giallorossi sono in forma e occupano l'8° posto in classifica. La squadra di José Mourinho ha mostrato solidità nelle ultime uscite, con una difesa sempre più compatta e un attacco che inizia a macinare gol. Dopo un pareggio piuttosto deludente contro il Bologna, la Roma è pronta a riprendersi e a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Probabili formazioni Empoli - Roma

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Angeliño, Paredes, Koné, Saelemaekers; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete guardare Empoli-Roma, potete utilizzare una VPN per simulare una connessione dall'Italia. Questo vi permetterà di accedere ai servizi di streaming italiani come Dazn o Sky, che trasmettono la partita. Scegliete una delle migliori VPN per garantire una connessione sicura e veloce, senza interruzioni durante la visione. Oltre a permettervi di aggirare i blocchi geolocalizzati, una VPN vi darà anche una maggiore privacy online, proteggendo i vostri dati. Assicuratevi di selezionare un server situato in Italia per godere della migliore esperienza di streaming possibile.