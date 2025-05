La Serie A continua a regalare emozioni e questo 3 maggio, alle 20:45, si gioca una sfida interessante tra Inter e Verona. L'incontro, che si preannuncia ricco di intensità, sarà visibile in streaming su Dazn, Sky e Now, permettendo ai tifosi di seguire la partita comodamente da casa. Ma cosa fare se vi trovate all'estero? Nessun problema! Grazie a una VPN, potrete accedere agli stessi servizi di streaming come se foste in Italia, così da non perdervi nemmeno un minuto di azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Verona in TV e streaming

La partita Inter - Verona è prevista per le 20:45 del 3 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come arrivano le due squadre

L'Inter si presenta a questa partita con una situazione di forma altalenante nelle ultime cinque gare: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nonostante il rendimento altalenante, la squadra di Simone Inzaghi mantiene una posizione di prestigio in classifica, occupando attualmente il secondo posto con 67 punti, a caccia di una qualificazione per la Champions League. Le vittorie recenti contro squadre come il Lecce e la Juventus hanno dato slancio alla squadra, ma le sconfitte contro Roma e Juventus hanno lasciato qualche segno, mostrando che anche i nerazzurri possono essere vulnerabili.

Il Verona, dal canto suo, arriva a questo match in una situazione decisamente più complicata. I gialloblù sono reduci da tre pareggi consecutivi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Attualmente si trovano al 15° posto, con 34 punti, una posizione che li tiene a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma che richiede comunque un finale di stagione positivo per evitare rischi. Il Verona ha faticato nelle ultime settimane a trovare la vittoria, ma la solidità difensiva mostrata in alcune gare potrebbe essere la chiave per mettere in difficoltà una squadra di alta classifica come l'Inter.

Probabili formazioni Inter - Verona

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Inter - Verona, la soluzione è semplice. Per poter vedere la partita senza problemi, vi basta utilizzare una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Con una VPN, potrete "ingannare" la vostra posizione geografica e accedere ai servizi di streaming italiani come Dazn, Sky e Now, proprio come se foste in Italia. Questo vi permetterà di non perdere nemmeno un minuto dell'azione e di vivere l'emozione del campionato italiano anche a migliaia di chilometri di distanza.