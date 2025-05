Il match tra Lecce e Napoli, valido per la 35ª giornata di Serie A, si disputerà il 3 maggio alle ore 18:00. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al grande calcio italiano e internazionale. Per seguirlo in diretta sarà sufficiente accedere all’app o al sito di DAZN tramite smart TV, smartphone, tablet o computer. Gli appassionati che si trovano fuori dall’Italia potranno comunque assistere alla partita, con qualche accorgimento in più, come spiegato nel paragrafo finale.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lecce - Napoli in TV e streaming

La partita Lecce - Napoli è prevista per le 18:00 del 3 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Lecce si presenta a questo importante appuntamento in una situazione complicata. Nelle ultime cinque partite di campionato, i salentini hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte, senza riuscire mai a trovare la vittoria. Una striscia negativa che ha fatto scivolare la squadra al 17° posto in classifica, in piena lotta salvezza. Servono punti e serve una scossa, anche se affrontare la capolista rappresenta una delle sfide più difficili della stagione.

Ben diverso è il cammino del Napoli, che arriva a questa sfida forte di un ottimo stato di forma. Nelle ultime cinque giornate, i partenopei hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio, consolidando la prima posizione in classifica e confermandosi squadra dominante del campionato. La squadra di [inserire nome allenatore se noto] continua a offrire un calcio offensivo ed efficace, con una rosa in fiducia e un obiettivo sempre più vicino: chiudere la stagione al comando.

Probabili formazioni Lecce - Napoli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi fuori dall’Italia, potresti riscontrare delle limitazioni nell’accesso a DAZN a causa delle restrizioni geografiche. Per aggirare questo problema e guardare la partita senza interruzioni, è consigliato utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN di qualità potrai collegarti a un server italiano, simulando la tua posizione in Italia e accedendo così senza problemi al catalogo italiano di DAZN. Tra i servizi VPN più affidabili ci sono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark, che garantiscono velocità, sicurezza e compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming.