Il big match di Serie A tra Fiorentina e Inter è pronto a infiammare lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio è fissato per il 6 febbraio alle ore 20:45, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport Summer e Now, garantendo agli appassionati diverse opzioni per seguirla comodamente da casa. Per chi si trova all’estero, esistono soluzioni per accedere alla diretta senza problemi: vedremo più avanti come fare.

Dove vedere Fiorentina - Inter in TV e streaming

Come ci arrivano le due squadre

La Fiorentina arriva a questa sfida con un rendimento altalenante nelle ultime cinque giornate: due sconfitte, un pareggio e due vittorie. Dopo un periodo positivo, i viola hanno subito un rallentamento, scivolando al sesto posto in classifica. La squadra di Vincenzo Italiano cercherà di ritrovare compattezza e brillantezza per fermare una delle formazioni più in forma del campionato.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi continua la sua corsa nelle zone alte della classifica con un cammino solido: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. I nerazzurri occupano attualmente il secondo posto, con il mirino puntato sul primato. Con un attacco prolifico e una difesa tra le più solide della Serie A, l’Inter arriva a Firenze con l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali per la lotta scudetto.

Probabili formazioni Fiorentina - Inter

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Come vedere Fiorentina - Inter dall'estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e volete seguire Fiorentina - Inter in streaming, potreste incontrare restrizioni geografiche sui servizi ufficiali. Una soluzione efficace è utilizzare una VPN adatta per lo streaming, che vi permetterà di connettervi a un server italiano e accedere a DAZN, Now o Sky come se foste in Italia. Tra le migliori VPN disponibili per lo streaming ci sono quelle che trovate consigliate in fondo a questo articolo, note per la loro velocità e affidabilità. Basta scegliere un server italiano, connettersi e godersi la partita.