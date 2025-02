Il 22 febbraio alle ore 20:45, l’Inter ospiterà il Genoa in una sfida che promette di essere intensa e ricca di emozioni. Se siete pronti a seguirla, potete guardare la partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251, Dazn e Now, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di visione. Ma non è tutto: anche se vi trovate all’estero, non perdetevi l’incontro! Scoprite come seguire l’evento senza limiti geografici a fine articolo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Genoa in TV e streaming

La partita Inter - Genoa è prevista per le 20:45 del 22 febbraio e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sports 251, Dazn e Now.

Come ci arrivano le due squadre

L’Inter, attualmente al secondo posto in classifica, arriva a questa partita con un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 gare. Dopo aver perso contro squadre di alto livello, i nerazzurri sono determinati a riprendersi con una prestazione solida. La squadra di Simone Inzaghi ha alternato momenti di brillantezza a difficoltà in fase difensiva, ma la qualità della rosa e l’esperienza a disposizione sono sicuramente elementi da non sottovalutare. Con un Inter affamata di vittorie per non perdere il passo nei confronti della capolista, ci si aspetta una grande reazione sul campo.

Il Genoa, attualmente undicesimo in classifica, arriva a questa sfida con 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite. La squadra di Alberto Gilardino ha alternato buone prestazioni a passi falsi, ma si presenta con il morale relativamente alto dopo un pareggio in casa contro una squadra difficile. Il Genoa cercherà di sfruttare ogni opportunità per sorprendere l’Inter, ma la trasferta al Meazza sarà tutt’altro che facile. Se vorranno ottenere un risultato positivo, i rossoblù dovranno migliorare la loro solidità difensiva e cercare di capitalizzare al massimo le occasioni offensive.

Probabili formazioni Inter - Genoa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro, Correa (Taremi). All. Simone Inzaghi.

Genoa (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Messias, Frendrup, Masini, Miretti; Ekuban, Pinamonti. All. Patrick Vieira.

Come vedere Inter - Genoa dall'estero

Se vi trovate all’estero e non volete perdervi l’incontro tra Inter e Genoa, non preoccupatevi! Potete utilizzare una delle migliori VPN per accedere ai servizi di streaming italiani come Sky Sport e Dazn, senza limitazioni geografiche. Le VPN permettono di connettervi a un server italiano e "mascherare" la vostra posizione, dandovi l'accesso ai contenuti come se foste in Italia. Basta scegliere un servizio VPN affidabile, configurarlo correttamente, e potrete guardare la partita comodamente da casa, ovunque siate nel mondo.