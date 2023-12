Dove vedere Inter - Udinese in TV e streaming

Questa sera alle ore 20:45 avrà luogo lo scontro fra Inter e Udinese presso lo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, a Milano. Il match è valido per il campionato di Serie A 2023/2024. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

Nella 15a giornata i nerazzurri cercheranno assolutamente i 3 punti per mantenere salda la posizione in vetta alla classifica. L'Udinese torna invece al Meazza con la speranza di replicare quanto di buono fatto contro il Milan. La sfida è senz'altro speciale per la presenza dell'ottimo giocatore friulano Samardžić, che in estate è stato molto vicino a entrare in squadra con i nerazzurri, svolgendo addirittura le visite mediche.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 9 dicembre, alle 20:45 in diretta su DAZN e NOW TV. Gli abbonati non dovranno quindi fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Se invece siete abbonati Sky, potete guardare la partita su Zona DAZN, canale 214, ma anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (canale 213). Vi ricordiamo che DAZN e NOW TV sono accessibili da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Pérez, Ebosele, Samardžic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

Come vedere Inter - Udinese se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.