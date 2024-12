La sfida tra Juventus e Bologna, in programma per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà sabato 7 dicembre alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Questa partita presenta un interessante pattern statistico nei precedenti recenti tra le due squadre.

La Juventus ha mostrato un curioso andamento nelle ultime 11 partite casalinghe contro il Bologna, alternando sistematicamente una partita con gol subito a una con clean sheet. Nell'ultimo confronto all'Allianz Stadium, disputato il 27 agosto 2023, la sfida si è conclusa con un pareggio per 1-1, con le reti di Dusan Vlahovic per i bianconeri e Lewis Ferguson per i rossoblù. Seguendo questa sequenza alternata, il prossimo incontro casalingo potrebbe vedere la Juventus mantenere la porta inviolata.

Dove vedere Juventus - Bologna in TV e streaming

La partita Juventus - Bologna prevista per le 18:00 del 7 dicembre sarà trasmessa in diretta su DAZN dalle 17:30!

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Juventus: i bianconeri arrivano alla sfida con una striscia aperta di 24 partite senza sconfitte contro il Bologna in Serie A (17V, 7N), la loro serie di imbattibilità più lunga attualmente in corso nel campionato. La squadra sta vivendo una stagione caratterizzata da un alto numero di pareggi (otto nelle prime 14 partite) e potrebbe stabilire il record di pareggiate nelle prime 15 giornate. La solidità difensiva è il punto di forza, con 10 clean sheet nelle prime 14 partite, e la possibilità di stabilire un record storico di 11 nelle prime 15 giornate. Da notare la difficoltà realizzativa di Vlahovic in casa, che non segna su azione tra le mura amiche dal 25 febbraio (doppietta contro il Frosinone).

Probabili formazioni Juventus - Bologna

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì , Miranda; Pobega, Freuler; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Come vedere Juventus - Bologna dall'estero

Per i tifosi della Juventus e del Bologna che nel corso della giornata di dopodomani troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.