Appuntamento imperdibile per gli appassionati di Serie A: il 29 novembre alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Lazio, in un match che promette spettacolo e gol. Per chi non potrà seguire la partita allo stadio o preferisce la comodità di guardarla da casa, l’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN e NOW, con la possibilità di seguirlo anche dall’estero grazie alle piattaforme digitali. Non perdere l’occasione di assistere a una sfida storica del campionato italiano, comodamente sul tuo device preferito.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Milan - Lazio in TV e streaming

La partita Milan - Lazio è prevista per le 20:45 del 29 novembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn e NOW.

Come arrivano le due squadre

I rossoneri arrivano a questo incontro determinati a confermare il loro buon momento in campionato. Storicamente, la Lazio è l’avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più volte in Serie A: 60 su 164 sfide totali, con i rossoneri a quota 72 vittorie e i biancocelesti a 32. Tuttavia, gli ultimi confronti diretti hanno visto pochi pareggi: solo uno degli ultimi 13 match di Serie A tra le due squadre è terminato in parità, un 2-2 nell’incontro d’andata dello scorso torneo. Il Milan cercherà quindi di tornare al successo, consolidando la propria posizione in classifica e riprendendo il controllo del duello diretto con i biancocelesti.

La Lazio arriva a San Siro forte del successo nell’ultima sfida contro il Milan in campionato, un 2-1 datato 2 marzo 2025, con reti di Zaccagni e Pedro. La squadra biancoceleste potrebbe così ottenere due vittorie consecutive contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e ottobre 2012. Inoltre, se dovesse replicare la prestazione dell’ultima trasferta a Milano, la Lazio centrerebbe un risultato storico: due successi consecutivi in casa del Milan nel massimo campionato, un obiettivo ambizioso e stimolante per mister e giocatori.

Con entrambe le squadre motivate e desiderose di punti pesanti, la sfida si annuncia equilibrata ma intensa. Milan e Lazio sanno che ogni gol può cambiare l’andamento della partita, e i tifosi possono aspettarsi una gara tatticamente complessa, con momenti di spettacolo e agonismo. Lo streaming su DAZN e NOW permetterà a tutti di vivere ogni emozione in diretta, ovunque ci si trovi, senza perdere nemmeno un istante della sfida tra due protagoniste storiche della Serie A.

Probabili formazioni Milan - Lazio

MILAN (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.