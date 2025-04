Il 14 aprile alle 20:45, il Napoli ospiterà l'Empoli in una partita che promette di offrire emozioni in Serie A. Per gli appassionati di calcio che non vogliono perdere nemmeno un minuto dell'azione, l'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: anche se siete lontani dall'Italia, potrete seguire la partita comodamente in streaming grazie a Dazn. Per farlo, basterà avere una connessione internet e una sottoscrizione al servizio, accessibile tramite app su dispositivi mobili, smart TV o tramite browser web. Tuttavia, se vi trovate in un paese dove Dazn non è disponibile, potrete aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN, che vi permetterà di "cambiare" virtualmente la vostra posizione e accedere ai contenuti come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Empoli in TV e streaming

La partita Napoli - Empoli è prevista per le 20:45 del 14 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli si presenta a questo incontro con uno stato di forma piuttosto altalenante. Nelle ultime 5 partite, la squadra di Spalletti ha ottenuto 3 pareggi e 2 vittorie. Nonostante questo rendimento non impeccabile, il Napoli si trova ancora al secondo posto in classifica, a caccia di punti importanti per mantenere la posizione e difendere l'accesso alla prossima Champions League. I partenopei sono determinati a tornare alla vittoria e a sfruttare il fattore campo contro una squadra in difficoltà come l'Empoli. Con giocatori di qualità come Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli cercherà di riprendere il ritmo e di portare a casa i tre punti fondamentali.

L'Empoli, al contrario, arriva a questa sfida in un momento difficile della stagione. Con 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, la squadra di Zanetti si trova attualmente al 18° posto in classifica, nella zona pericolosa della retrocessione. L'Empoli ha faticato a trovare la continuità nelle prestazioni, ma i ragazzi di Zanetti cercheranno comunque di lottare fino all'ultimo contro il Napoli, sperando di sorprendere i favoriti e strappare punti vitali per la salvezza. Nonostante la situazione complicata, la squadra è pronta a dare il massimo per cercare di uscire dalla crisi.

Probabili formazioni Napoli - Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Neres, Lukaku. All. Conte

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova all'estero e desidera seguire Napoli - Empoli in streaming, la soluzione migliore è l'utilizzo di una VPN. Una VPN vi consente di "nascondere" la vostra posizione fisica e fare in modo che il vostro dispositivo appaia come se fosse in Italia, rendendo possibile l'accesso a Dazn. Molte VPN di alta qualità sono in grado di aggirare le restrizioni geografiche, permettendovi di godervi l'incontro senza interruzioni. Prima di accedere al servizio, assicuratevi di avere una connessione stabile e di aver sottoscritto un abbonamento a Dazn per non perdere nemmeno un minuto del match.