Il grande calcio della Serie A torna protagonista con la sfida tra Napoli e Roma, in programma il 15 febbraio alle ore 20:45. Un match sempre carico di tensione e spettacolo, che mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano. Per chi non potrà essere allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti dell’incontro. Sarà possibile seguirla comodamente da smart TV, smartphone, tablet, PC e console, oltre che in mobilità. Inoltre, anche chi si trova all’estero potrà accedere alla diretta (verificando le condizioni del proprio abbonamento) per non perdersi neppure un minuto della sfida del “Maradona”.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli vs Roma in TV e streaming

La partita Napoli vs Roma è prevista per le 20:45 del 15 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questo appuntamento forte di una tradizione recente favorevole contro i giallorossi. I partenopei sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 sfide di campionato contro la Roma (7 vittorie e 4 pareggi). L’unico successo romanista nel periodo risale al 23 dicembre 2023, quando all’Olimpico finì 2-0 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e dell’ex Romelu Lukaku. Numeri che testimoniano una certa continuità azzurra negli scontri diretti, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

Anche il fattore campo sorride al Napoli: la squadra campana ha evitato la sconfitta nelle ultime sette gare casalinghe di Serie A contro la Roma (4 vittorie e 3 pareggi). L’ultimo colpo esterno dei giallorossi in campionato contro i partenopei risale al 3 marzo 2018, quando la Roma di Eusebio Di Francesco si impose 4-2. Un dato che conferma quanto il “Maradona” sia stato negli ultimi anni un terreno complicato per i capitolini.

Attenzione anche alla sfida in panchina: Antonio Conte è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite da allenatore contro la Roma in Serie A (5 vittorie e 4 pareggi). Per ritrovare un successo romanista contro una squadra guidata dal tecnico salentino bisogna tornare al 16 febbraio 2013, quando la Roma superò 1-0 la Juventus con gol di Francesco Totti. Statistiche che aggiungono ulteriore interesse a un confronto che si preannuncia intenso e determinante per gli equilibri del campionato.

Probabili formazioni Napoli vs Roma

NAPOLI (3-4-2-1) : Meret; Beukema, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

: Meret; Beukema, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.