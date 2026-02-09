AliExpress scatenato! Coupon, PayPal e sconti di San Valentino da non perdere

AliExpress torna a far parlare di sé e lo fa nel modo migliore possibile: con una pioggia di sconti, coupon cumulabili e un extra bonus PayPal perfetto per il periodo di San Valentino. A partire da oggi, 9 febbraio, e fino al 23 febbraio, la piattaforma si scatena con offerte davvero interessanti, ideali sia per fare un regalo che per togliervi qualche sfizio tecnologico o per la casa spendendo meno.

Vedi offerte su Aliexpress

Offerte Aliexpress, perché approfittarne?

Il cuore della promozione è rappresentato dai coupon ufficiali AliExpress, disponibili per tutti e utilizzabili su una vasta gamma di prodotti. Si parte dal codice ITPP02, che offre 2€ di sconto su una spesa minima di 15€, fino ad arrivare al più corposo ITPP45, con 45€ di sconto su un acquisto minimo di 369€. Nel mezzo trovate anche ITPP04, ITPP06, ITPP10, ITPP20 e ITPP30, pensati per adattarsi a ogni tipo di carrello e permettervi di risparmiare in modo progressivo.

Nel caso in cui i coupon standard dovessero esaurirsi, abbiamo pensato anche a voi con una serie di coupon esclusivi alternativi. I codici TOM2, TOM4, TOM6, TOM10, TOM20, TOM30 e TOM45 replicano le stesse soglie di spesa dei coupon ufficiali, ma vi offrono una seconda possibilità per non perdere lo sconto. In più, è disponibile anche il coupon TOM60, che garantisce ben 60€ di sconto su una spesa minima di 499€.

Proprio il coupon da 60€ merita una menzione speciale: si tratta di un codice super limitato, che non troverete altrove e che potrebbe esaurirsi molto rapidamente. Se state pianificando un acquisto importante, il consiglio è quello di approfittarne il prima possibile per massimizzare il risparmio e portarvi a casa prodotti di alto valore a un prezzo decisamente più conveniente.

A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa PayPal, con uno sconto extra cumulabile ai coupon AliExpress. Utilizzando questo metodo di pagamento, potete ottenere 8€ di sconto su un acquisto minimo di 80€ oppure 16€ di sconto su una spesa minima di 160€. Un vantaggio non da poco, che permette di abbassare ulteriormente il totale finale senza alcuna complicazione.

Insomma, queste promozioni di San Valentino rappresentano un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Tra coupon ufficiali, codici esclusivi e sconto PayPal, il risparmio può diventare davvero consistente. Il nostro consiglio è di prepararvi il carrello in anticipo, scegliere il coupon più adatto alla vostra spesa e approfittare di questa ondata di offerte prima del 23 febbraio. AliExpress è scatenato, ora tocca a voi approfittarne.

Vedi offerte su Aliexpress