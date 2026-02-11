Barcellona non è soltanto il palcoscenico di smartphone e dispositivi consumer: negli ultimi anni è diventata anche uno dei punti di riferimento europei per la robotica domestica. È proprio qui, nella cornice della Fundació Joan Miró, che ECOVACS ha mostrato la sua visione per il 2026, presentando una nuova generazione di robot pensati per semplificare la gestione della casa e degli spazi esterni. Il messaggio scelto dall’azienda “created for ease” riassume bene l’obiettivo della nuova gamma: automatizzare attività quotidiane come la pulizia dei pavimenti, delle finestre e la manutenzione del giardino, riducendo al minimo l’intervento umano.

Durante l’evento abbiamo potuto vedere da vicino i nuovi prodotti della famiglia DEEBOT, WINBOT e GOAT, tre linee che coprono ormai quasi ogni esigenza legata alla cura dell’ambiente domestico. La sensazione è quella di un ecosistema sempre più maturo, dove hardware, software e automazione lavorano insieme per rendere la robotica di servizio meno “accessorio tecnologico” e più infrastruttura della smart home.

DEEBOT T80S OMNI: il robot aspirapolvere diventa ancora più autonomo

Il cuore dell’ecosistema ECOVACS resta la pulizia dei pavimenti, e qui entra in gioco il nuovo DEEBOT T80S OMNI. Il dispositivo combina diverse tecnologie proprietarie con l’obiettivo di ridurre al minimo la manutenzione e migliorare l’efficacia della pulizia.

Tra le novità principali c’è OZMO ROLLER 2.0, un rullo rotante a 220 giri al minuto con rilascio continuo d’acqua e pressione di lavaggio dichiarata di 3.800 Pa. La tecnologia TruEdge 3.0 migliora la copertura lungo pareti e angoli, mentre il sistema Triple Lift consente al robot di sollevare automaticamente rullo e spazzole quando rileva tappeti, pavimenti bagnati o detriti più grandi.

La stazione OMNI compatta gestisce in autonomia il lavaggio del rullo con acqua calda e l’asciugatura a 63 gradi, riducendo la necessità di manutenzione: fino a 150 giorni per il vassoio di lavaggio e circa 90 giorni per il sacchetto della polvere. È un approccio che punta chiaramente a trasformare il robot aspirapolvere in un dispositivo quasi “set and forget”.

Sul fronte delle prestazioni, il T80S OMNI offre una potenza di aspirazione dichiarata di 24.800 Pa e la tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0, pensata per ridurre l’accumulo di capelli e peli sulla spazzola principale. Non manca la compatibilità con gli ecosistemi smart home, elemento ormai imprescindibile per questa categoria.

Durante la presentazione è stato mostrato anche il DEEBOT T90, previsto per marzo 2026, che andrà ad ampliare ulteriormente la gamma di robot per la pulizia domestica.

Robot tagliaerba GOAT: il giardino diventa autonomo

Uno dei segmenti su cui ECOVACS sta investendo con maggiore decisione è quello dei robot tagliaerba, con le nuove serie GOAT A e GOAT O progettate per adattarsi a giardini di dimensioni e complessità diverse.

In particolare, la serie GOAT O è pensata per spazi medio-piccoli o particolarmente articolati. I modelli GOAT O1200 LiDAR PRO e GOAT O600 RTK puntano su navigazione precisa e installazione semplificata, eliminando la necessità dei tradizionali fili perimetrali. La capacità di muoversi in corridoi stretti fino a 80 centimetri e il sistema di riconoscimento ostacoli AIVI 3D, in grado di identificare oltre 200 tipologie di oggetti, mostrano quanto la robotica da giardino stia diventando sofisticata. Interessante anche la tecnologia TruEdge, che automatizza il taglio dei bordi, uno degli aspetti più tediosi della manutenzione del prato.

Il GOAT O600 RTK introduce un sistema di posizionamento multifrequenza supportato da telecamera AI e giroscopio, capace di agganciarsi fino a 45 satelliti e migliorare stabilità e velocità di connessione rispetto alle soluzioni tradizionali. Tradotto nella pratica: meno errori di navigazione e maggiore precisione nel taglio.

Se la serie O guarda alla versatilità, la serie GOAT A punta invece alle prestazioni pure. I modelli GOAT A1600 LiDAR PRO e GOAT A3000 LiDAR PRO sono progettati per giardini di grandi dimensioni e contesti più impegnativi. La piattaforma a batteria da 32V, il sistema a doppia lama e il motore ad alta coppia permettono di coprire fino a 3.000 metri quadrati in circa 12 ore, con una singola ricarica sufficiente per superfici fino a 1.000 metri quadrati.

La navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360, supportata da videocamera AI, garantisce una copertura accurata anche su terreni irregolari, mentre la capacità di affrontare pendenze fino al 50% e superare ostacoli di 4 centimetri rende questi robot adatti anche a giardini complessi. Anche qui torna il sistema TruEdge, che elimina praticamente la necessità di rifiniture manuali.

WINBOT: la pulizia dei vetri diventa davvero autonoma

Se i robot aspirapolvere sono ormai familiari a molti utenti, i robot lavavetri rappresentano ancora una nicchia in evoluzione. ECOVACS, che ha introdotto la linea WINBOT già nel 2012, punta ora a rendere questa categoria più autonoma e semplice da utilizzare.

Il protagonista è WINBOT W3 OMNI, che integra una stazione multifunzione chiamata Vortex Wash. Si tratta di una soluzione pensata per automatizzare non solo la pulizia dei vetri, ma anche la manutenzione del robot stesso. Il sistema utilizza 16 ugelli ad alta pressione e quattro dischi rotanti a circa 200 giri al minuto per lavare automaticamente il panno di pulizia, riducendo l’intervento manuale.

Sul fronte della navigazione, la tecnologia WIN-SLAM 5.0 consente una pianificazione precisa dei movimenti, mentre TruEdge migliora la pulizia di bordi e angoli, tradizionalmente difficili per questa categoria di dispositivi. Grande attenzione anche alla sicurezza, con un sistema di protezione a 12 livelli che include adesione a pressione fino a 8.000 Pa e un cavo di sicurezza ultraresistente.

Accanto al modello principale debutta anche WINBOT mini 2, progettato per finestre piccole o difficili da raggiungere. Il design ultrapiatto permette di lavorare su infissi stretti, mentre le spazzole angolari migliorate promettono una pulizia fino a un millimetro dal bordo del telaio. La navigazione WIN-SLAM 4.0 garantisce stabilità su superfici in vetro di dimensioni diverse, rendendolo una soluzione più accessibile e versatile.

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma ECOVACS sarà disponibile a partire dal 12 febbraio 2026 sullo store Amazon del brand e presso diversi rivenditori autorizzati. Tra i prezzi annunciati troviamo GOAT O600 RTK a 649 euro, GOAT O1200 LiDAR PRO a 999 euro, GOAT A1600 LiDAR PRO a 1.499 euro e GOAT A3000 LiDAR PRO a 2.299 euro.

WINBOT W3 OMNI arriverà a 699 euro, mentre WINBOT mini 2 sarà disponibile da marzo a 299 euro. Il DEEBOT T80S OMNI sarà proposto a 649 euro, con una promozione di lancio da 50 euro di sconto fino al 1° marzo, mentre il DEEBOT T90 PRO OMNI debutterà a marzo a 799 euro.

Un ecosistema sempre più completo

L’impressione dopo l’evento di Barcellona è che ECOVACS stia cercando di costruire un ecosistema completo di robot domestici, capace di coprire pavimenti, finestre e giardino con un unico approccio tecnologico. Navigazione avanzata, intelligenza artificiale per il riconoscimento degli ostacoli e stazioni di manutenzione automatica sono i tre pilastri su cui si basa la nuova generazione di prodotti.

Con oltre venticinque anni di esperienza nella robotica di servizio, ECOVACS continua a spingere verso una casa sempre più automatizzata. Dalla pulizia dei vetri alla manutenzione del giardino, passando per sistemi di lavaggio dei pavimenti sempre più sofisticati, la direzione è chiara: trasformare le attività domestiche ripetitive in processi automatizzati e intelligenti. E, almeno sulla carta, la nuova generazione di prodotti presentata a Barcellona sembra un passo deciso proprio in questa direzione.

Infine, non è mancata la sorpresa "wow" dell'evento: l'annuncio di Lilmilo, il primo animale domestico robot dell'azienda, pensato come un piccolo compagno di vita per tutti i membri della famiglia. Il cagnolino robot sarà dotato di diverse emozioni e azioni eseguibili, ed essendo integrato con l'Intelligenza Artificiale si adatterà man mano alle abitudini dei "padroni", offrendo un'esperienza il più simile possibile con quella di un animale in carne e ossa (per quanto possibile, ovviamente).